Arrestato Montante | l’imprenditore paladino dell’antimafia

Caltanissetta : corruzione - Arrestato imprenditore Montante (2) : (AdnKronos) – Come emerge dalle indagini, coordinate dalla Dda di Caltanissetta, l’ex Presidente degli industriali siciliani avrebbe provato a corrompere anche esponenti delle forze dell’ordine per avere notizie riservate su indagini della Direzione distrettuale antimafia. Due anni fa Montante aveva ricevuto un avviso di garanzia per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa per presunti legami con esponenti mafiosi. ...

Caltanissetta : corruzione - Arrestato imprenditore Montante : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) – Con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione la Squadra mobile di Caltanissetta ha arrestato l’ex Presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante, attualmente presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta e presidente di Retimpresa Servizi srl di Confindustria Nazionale. In manette anche altre cinque persone. un altro indagato è stato colpito dalla misura ...

Corruzione - Arrestato Montante"Spiava magistrati e polizia" Cade un altro paladino antimafia : Montante, per anni ritenuto paladino dell'antimafia, avrebbe fatto parte di una vera e propria rete di 'spionaggio' con lo scopo di avere notizie sulle indagini della magistratura a suo carico Segui su affaritaliani.it

Arrestato Montante - paladino dell'antimafia : Arresti domiciliari per Antonello Montante , l'imprenditore per anni ritenuto paladino dell'antimafia.

