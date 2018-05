Arrestato l' ex presidente di Sicindustria Antonio Calogero Montante

Caltanissetta - corruzione : Arrestato l'imprenditore Montante - ex presidente di Confindustria Sicilia : Avrebbe provato a corrompere esponenti delle forze dell'ordine per avere notizie riservate su indagini della Direzione distrettuale antimafia

Caltanissetta - Arrestato Montante ex presidente Sicindustria : 'Spiava indagini di magistratura e polizia' : L'ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante, attualmente presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta e presidente di Retimpresa Servizi srl di Confindustria Nazionale, è ...

Arrestato l'ex presidente di Sicindrustria Antonio Calogero Montante : La Polizia di Stato di Caltanissetta ha Arrestato, con altre cinque persone, l'ex presidente di Sicindustria Antonio Calogero Montante, attualmente presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta e presidente di Retimpresa Servizi di Confindustria Nazionale. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di essersi associati allo scopo di commettere più delitti contro la pubblica amministrazione e di accesso abusivo a sistema ...

Caltanissetta - Arrestato Montante ex presidente Sicindustria : 'Spiava indagini di magistratura e polizia' : L'ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante, attualmente presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta e presidente di Retimpresa Servizi srl di Confindustria Nazionale, è ...

Treviso - abusi su baby calciatori : Arrestato il presidente della squadra : Il presidente 57enne di una squadra di calcio giovanile del trevigiano è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dopo la denuncia di un baby calciatore di 9 anni che ha raccontato alla mamma gli abusi subiti. L'uomo è ora agli arresti domiciliari.Continua a leggere

Arrestato il presidente de Las Palmas Ramírez : Il presidente dell'Unione Sportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, è stato Arrestato mercoledì all'aeroporto di Gran Canaria, dopo essere atterrato su un aereo privato da Miami. Secondo il ...

Arrestato il presidente de Las Palmas Miguel Ángel Ramírez : Il presidente dell'Unione Sportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, è stato Arrestato mercoledì all'aeroporto di Gran Canaria, dopo essere atterrato su un aereo privato da Miami. Secondo il ...

Finpiemonte - Arrestato l’ex presidente Gatti Chiamparino : “Siamo stati noi a denunciare i fatti” : l’ex presidente di Finpiemonte Fabrizio Gatti è stato arrestato questa mattina per peculato. La vicenda è quella collegata all’esposto fatto dall’attuale presidente della finanziaria regionale, Stefano Ambrosini, per un ammanco di 6 milioni e mezzo di euro. ...

Inchiesta Finpiemonte - Arrestato ex presidente Fabrizio Gatti : La guardia di finanza di Torino ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare e quindici perquisizioni nell'ambito dell'Inchiesta Finpiemonte, la finanziaria della Regione Piemonte. Tra gli arrestati l'ex presidente Fabrizio Gatti, accusato di peculato.

Arrestato Fabrizio Gatti - ex presidente della finanziaria Finpiemonte - : Tre le ordinanze di custodia cautelare. L'accusa per tutti è di peculato. L'inchiesta, avviata nei mesi scorsi, parla di ammanchi milionari. Gli accertamenti riguardano, in particolare, bonifici a ...

Finpiemonte - Arrestato l'ex presidente Gatti : L'inchiesta sulla finanziaria della Regione Piemonte parla di ammanchi milionari. Gatti è accusato di peculato

Finpiemonte - Arrestato l’ex presidente Fabrizio Gatti : “Ha sottratto 6 milioni per salvare la sua società dal fallimento” : I militari della polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Torino hanno arrestato stamattina tre imprenditori con l’accusa di peculato continuato e “aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità”: hanno fatto uscire dalle casse di Finpiemonte, la finanziaria della Regione Piemonte, sei milioni di euro con tre bonifici. In carcere è finito l’ex presidente, Fabrizio Gatti, insieme a due uomini che lo hanno aiutato a evitare ...

Arrestato Fabrizio Gatti - ex presidente della finanziaria Finpiemonte : Arrestato Fabrizio Gatti, ex presidente della finanziaria Finpiemonte Tre le ordinanze di custodia cautelare. L'accusa per tutti è di peculato. L'inchiesta, avviata nei mesi scorsi, parla di ammanchi milionari. Gli accertamenti riguardano, in particolare, bonifici a soggetti terzi privi di apparente ...

Arrestato ex presidente Finpiemonte : ANSA, - TORINO, 6 APR - La Guardia di Finanza di Torino sta eseguendo tre ordinanze di custodia cautelare e quindici perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta Finpiemonte, la finanziaria della Regione ...