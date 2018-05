Argentina | peso crolla di oltre 6% a 25 | 20 contro dollaro

Argentina : peso sotto attacco - martedì 15 giorno cruciale per l'economia : Buenos Aires, 12 mag 19:20 - , Agenzia Nova, - martedì 15 sarà un "giorno chiave" per l'economia Argentina, alle prese con gli allarmi dettati dalla forte svalutazione della moneta nazionale. Lo scrive il quotidiano "La Nacion" ricordando che per quel giorno, "segnato in rosso nel ...

Argentina nei guai - Macri chiede aiuto al Fmi/ Crollo del peso non si ferma - incubo default come nel 2014 : Argentina, Macri chiede aiuto al Fondo Monetario: peso ai minimi per Buenos Aires, il presidente ha domandato 30 miliardi di dollari al FMI per scongiurare una crisi come quella del 2001(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:50:00 GMT)

Argentina tratta linea di credito con Fmi - peso su nuovi minimi : E questo dopo che venerdì scorso la banca centrale della terza maggiore economia dell'America Latina aveva annunciato il terzo rialzo dei tassi in una settimana. …

Argentina tratta linea di credito con Fmi - peso su nuovi minimi : ... il leader argentino ha spiegato che "il problema che abbiamo oggi è che siamo una delle nazioni al mondo che dipende di più da finanziamenti dall'esterno, conseguenza della spesa pubblica enorme che ...

Argentina - crisi infinita. Tassi al 40% dopo il crollo del peso : L'Argentina torna ancora una volta a guardare negli occhi la crisi, con un rialzo monstre dei Tassi d'interesse al 40% per fermare il crollo del peso: è il segnale preoccupante che dopo il dramma del default del 2001 e gli anni del protezionismo di Cristina Kirchner, è finita la luna di miele fra il presidente Mauricio Macrì - che aveva promesso di attrarre capitali e riequilibrare le finanze pubbliche - e gli investitori.Lo ...

Argentina - la Banca centrale alza i tassi al 40% per frenare il crollo del peso : La terza economia dell'America Latina è alle prese con un'inflazione galoppante, deficit fiscali e commerciali in aumento e una siccità che sta pesando sulle coltivazioni di soia e mais. Si tratta ...

Argentina - la Banca centrale alza i tassi al 40% per frenare il crollo del peso : La terza economia dell'America Latina è alle prese con un'inflazione galoppante, deficit fiscali e commerciali in aumento e una siccità che sta pesando sulle coltivazioni di soia e mais. Si tratta ...

Argentina - rialzo shock dei tassi al 40%. «Pronti a tutto per difendere il peso» : Gli elogi dei leader mondiali al G-20 e l'inflazione alle stelle che genera l'angoscia della Banca centrale. Le riforme avviate e i tassi di interesse sopra il livello di guardia. La...

Argentina nel ciclone : vola l'inflazione - crolla il peso e la Banca centrale porta i tassi al 40% : MILANO - Argentina di nuovo nell'occhio del ciclone dei mercati. Nonostante la presidenza Macrì abbia riabilitato agli occhi del mondo finanziario e del commercio Buenos Aires dopo gli anni targati ...

Argentina - rialzo tassi shock di 330 punti base oltre il 33%. Ma il peso crolla ancora : Alert Argentina. La banca centrale alza i tassi di riferimento di 300 punti base al livello monstre del 33,25%, ma il peso argentino crolla ancora, scendendo dell'8% circa a 23 per dollaro Usa.

Argentina : due rialzi dei tassi in 6 giorni ma peso crolla lo stesso : Ma nonostante le politiche favorevoli agli investitori del presidente, il crollo tonfo del peso ha evidenziato una mancanza di fiducia degli investitori nell'economia del terzo paese dell 'America ...

Argentina - Banca Centrale continua ad alzare i tassi ma il peso resta debole : Si teme un drastico calo della fiducia degli investitori, che potrebbe causare pesanti ripercussioni sull'economia Argentina, spingendo così la Banca Centrale ad aumentare ancora il costo del denaro. ...

Argentina - Banca Centrale continua ad alzare i tassi ma il peso resta debole : Si teme un drastico calo della fiducia degli investitori, che potrebbe causare pesanti ripercussioni sull'economia Argentina, spingendo così la Banca Centrale ad aumentare ancora il costo del denaro. ...

Argentina - crolla peso - nuovo rialzo tassi monstre Banca centrale : Roma, 4 mag. , askanews, nuovo energico intervento della Banca centrale dell'Argentina, che sta cercando, al momento senza apparente successo, di arginare la caduta della valuta nazionale, il peso. ...