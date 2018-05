romadailynews

: Argentin: impossibile girare in città per cechi e carrozzine: Di seguito la nota di Ileana… - romadailynews : Argentin: impossibile girare in città per cechi e carrozzine: Di seguito la nota di Ileana… -

(Di lunedì 14 maggio 2018): immondizia nuova barriera architettonica Roma – Di seguito la nota di Ileana(PD). “Anche oggi, nella Capitale i disabili in carrozzina ed i non vedenti hanno incontrato nuove barriere architettoniche. Non è più possibileper le vie dellain carrozzina, visto gli accumuli di immondizia, appoggiati vicini ai cassonetti”. “Anche le mamme con i passeggini -spiega- sono costrette a camminare in mezzo alla strada visto che, le buste e la sporcizia a terra impediscono di camminare sui marciapiedi. Questa mattina un uomo ceco dalla nascita, per prendere la metro vicino a Subagusta, è inciampato su una busta di immondizia. Solitamente l’uomo si muove da solo in modo autonomo, visto che conosce il quartiere, ma l’immondizia lo ha tradito”. “Lui -prosegue- come tanti altristanno perdendo i lori punti ...