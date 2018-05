Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme | scontri al confine con Gaza | uccisi 25 palestinesi

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : scontri al confine Gaza-Israele - 19 morti e 900 feriti : Almeno diciannove palestinesi sono rimasti uccisi al confine con Gaza durante le manifestazioni contro il trasferimento dell’Ambasciata americana a Gerusalemme. E’ il bilancio più pesante dal 31 marzo, quando è cominciato un mese e mezzo di mobilitazione da parte di Hamas ma ora anche di Al-Fatah in Cisgiordania, dove oggi ci sono stati scontri, in...

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme - scontri al confine : uccisi 8 palestinesi : È massima l’allerta sul fronte di Gaza e in Cisgiordania: oggi diventa realtà la decisione di Trump, pur con la forte opposizione del mondo arabo, dei palestinesi e dell’Onu|

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : scontri al confine Gaza-Israele - 16 morti e 600 feriti : Sono già dieci le vittime palestinesi delle violenze esplose stamattina - e ancora in corso - ai confini della Striscia di Gaza, dove migliaia stanno manifestando in concomitanza con l’inaugurazione dell’Ambasciata Usa a Gerusalemme, prevista per stasera. Seicento i feriti. Lo ha annunciato il ministero della Sanità del governo dell’Autorità nazion...

Gerusalemme - Apre l’Ambasciata Usa : “Sedici morti nella Striscia di Gaza” : Il giorno in cui lo Stato di Israele festeggia i 70 anni dalla sua nascita è il giorno scelto dagli Usa per aprire l’ambasciata Usa a Gerusalemme su decisione di Donald Trump. Un evento che ha ulteriormente innalzato la tensione nell’area. Sono già sedici i palestinesi “uccisi in attacchi sionisti” – tra cui un 14enne – e 500 i feriti secondo il portavoce del ministero della Sanità del governo di ...

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : È massima l’allerta sul fronte di Gaza e in Cisgiordania: oggi la decisione di Trump diventerà realtà, nonostante la forte opposizione del mondo arabo, dei palestinesi e dell’Onu

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : scontri al confine Gaza-Israele - 10 morti e oltre 500 feriti : Sono già dieci le vittime palestinesi delle violenze esplose stamattina - e ancora in corso - ai confini della Striscia di Gaza, dove migliaia stanno manifestando in concomitanza con l’inaugurazione dell’Ambasciata Usa a Gerusalemme, prevista per stasera. oltre 500 i feriti. Lo ha annunciato il ministero della Sanità del governo dell’Autorità nazio...

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : scontri al confine Gaza-Israele - 7 vittime e oltre 500 feriti : Sono già sette le vittime palestinesi delle violenze esplose stamattina - e ancora in corso - ai confini della Striscia di Gaza, dove migliaia stanno manifestando in concomitanza con l’inaugurazione dell’Ambasciata Usa a Gerusalemme, prevista per stasera. oltre 500 i feriti. Lo ha annunciato il ministero della Sanità del governo dell’Autorità nazio...

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : scontri al confine Gaza-Israele - due vittime e molti feriti : Sono già due le vittime palestinesi delle violenze esplose stamattina - e ancora i ncorso - ai confini della Striscia di Gaza, dove migliaia stanno manifestando in concomitanza con l’inaugurazione dell’Ambasciata Usa a Gerusalemme, prevista per stasera. Lo ha annunciato il ministero della Sanità del governo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp)...

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : città blindata - scontri al confine Gaza-Israele : Sono già due le vittime palestinesi delle violenze esplose stamattina - e ancora i ncorso - ai confini della Striscia di Gaza, dove migliaia stanno manifestando in concomitanza con l’inaugurazione dell’Ambasciata Usa a Gerusalemme, prevista per stasera. Lo ha annunciato il ministero della Sanità del governo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp)...

Gerusalemme - oggi Apre l’Ambasciata Usa nella Città Santa : tensione altissima : Gerusalemme, oggi apre l’ambasciata Usa nella Città Santa: tensione altissima Contro la decisione di Trump si sono schierati il mondo arabo, l'Onu e gran parte della comunità internazionale, Ue compresa. Hamas vuole che 100mila palestinesi si ammassino lungo il confine. Solo 4 paesi europei saranno presenti all’evento.Continua a leggere Contro la decisione di Trump si […] L'articolo Gerusalemme, oggi apre l’ambasciata Usa nella Città ...

Gerusalemme - oggi Apre l’Ambasciata Usa nella Città Santa : tensione altissima : Contro la decisione di Trump si sono schierati il mondo arabo, l'Onu e gran parte della comunità internazionale, Ue compresa. Hamas vuole che 100mila palestinesi si ammassino lungo il confine. Solo 4 paesi europei saranno presenti all'evento.Continua a leggere