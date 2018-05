Apple | i futuri device saranno ' diversi' | ecco le intenzioni del colosso

Blastingnews

: 5G & Apple: in USA sta x arrivare la disponibilità della gamma di frequenze 24÷29 GHz, ma a Cupertino suggeriscono… - setteBIT : 5G & Apple: in USA sta x arrivare la disponibilità della gamma di frequenze 24÷29 GHz, ma a Cupertino suggeriscono… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Praticamente la totalita' dei prodottihanno nella loro scocca dell'alluminio, sempre presente in iPhone, iPad e MacBook. Ma, a grande sorpresa del pubblico,ha intenzione di avviare un progetto per sostituire il classico alluminio, nelle prossime produzioni, con un altro tipo di alluminio. La collaborazione pare essere gia' stata avviata, e con la societa' dalla mela morsicata collaboreranno la Rio Tinto e la Alcoa. Il progetto verra' finanziato dal Governo canadese che ha gia' deliberato la concessione di 144 milioni di dollari per dar vita al progetto. L'idea delIlè determinato a progettare le prossime produzioni con un tipo di alluminio che non vada ad inficiare l'atmosfera e l'ambiente una volta gettato in disuso. Una scelta eco-sostenibile quella della societa' di Cupertino che, almeno sulla carta, ha intenzione di provare a ridurre ...