Apple | i dispositivi saranno più eco-compatibili

Blastingnews

: Scarica la nostra app ufficiale per ascoltarci gratuitamente dai tuoi dispositivi mobili Android e IOS… - RdtRadioStation : Scarica la nostra app ufficiale per ascoltarci gratuitamente dai tuoi dispositivi mobili Android e IOS… - AssicurazioniAt : Apple, i nuovi dispositivi saranno più eco-compatibili -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Moltissimi deihanno gia' una scocca in alluminio, proprio come il MacBook Pro, l'iPhone e l'iPad. Però, forse, non tutti sanno che laha nei propri progetti quello di utilizzare un nuovo tipo di alluminio per i rivestimenti esterni dei propri prodotti futuri. La compagnia infatti ha gia' stretto una forte collaborazione con due societa' che producono questo materiale, denominate Alcoa e Rio Tinto. Il governo canadese, inoltre, ha messo a disposizione 144 milioni di dollari per il progetto, supportando in modo eccellente l'idea. Lo scopo del progetto La compagniasi è impegnata per basare la sua produzione su questo tipo di alluminio per evitare che si immettano nell'atmosfera emissioni dirette di gas serra prodotti dalla tecnologia di fusione. Ciò vuol dire che d'ora in avanti l'azienda si dimostrera' più eco-sostenibile per ridurre al minimo ...