' Aperti per voi | aperti all' Europa' | nel prossimo weekend il TCI propone a Manfredonia

Hockey prato - A1 2018 : doppio turno - lotta scudetto Apertissima. Risultati e classifica : La lotta scudetto è apertissima dopo il doppio turno del campionato maschile di Hockey su prato: sole due lunghezze di vantaggio per il Bra, stoppato ieri sul pareggio dalla Ferrini, sulla Tevere EUR che va a caccia di una clamorosa vittoria con una due giorni strepitosa. Attaccato anche il Bonomi, a -4 dalla vetta: ancora davvero emozionante sarà la battaglia per il titolo. Andiamo a rivivere le due giornate con i Risultati e la classifica ...

Comunali - seggi Aperti in Friuli Venezia Giulia : ballottaggi a Udine e Sacile : A Udine sfida diretta tra Vincenzo Martines (centrosinistra) e Pietro Fontanini (centrodestra), che due settimane fa avevano ottenuto rispettivamente il 35,86% e il 41,49% delle preferenze

Iraq al voto - Aperti i seggi per le prime elezioni parlamentari del dopo-Isis. È sfida Usa-Iran : Urne aperte oggi fino alle 18 locali (le 17 italiane) in Iran, per le sue quarte elezioni legislative dalla caduta del regime di Saddam Hussein, 15 anni fa, ma soprattutto le prime dopo la sconfitta dell’Isis, cacciato da Mosul e dal resto del Paese l’anno scorso. Il voto si tiene fra misure di sicurezza eccezionali, per scongiurare attacchi da par...

Sportelli Aperti all'Agenzia delle Entrate - ultimi giorni utili per rottamare le cartelle : Sportelli aperti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione nella giornata di oggi, sabato 12 maggio, fino alle 13:15 per assistere i cittadini che devono sbrigare entro martedì 15 maggio le pratiche per ...

Iraq : Aperti seggi prime elezioni parlamentari del dopo-Isis : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Grottammare - il turismo e le idee di Vesperini : 'Costante presenza sul web - alberghi Aperti anche in inverno e sgravi fiscali per chi crea ... : "Nel programma particolare spazio è riservato all' economia di condivisione, come grande opportunità per il turismo e l'innovazione del settore e come elemento di modernità e di sviluppo. Le ...

Iraq : Aperti seggi primo voto post-Isis : ANSA, - BAGHDAD, 12 MAG - Sono state aperte le urne elettorali in tutto l'Iraq, che fino alle 18 locali , le 17 italiane, , si cimenta con le sue quarte elezioni legislative dalla caduta del regime di ...

L'Uefa ha deciso : Aperti due procedimenti disciplinari nei confronti di Buffon : Gianluigi Buffon si ricorderà a lungo il match di ritorno, di Champions League , contro il Real Madrid. Il numero uno della Juventus era stato espulso nel finale di gara dall'arbitro Oliver per le ...

Lega-M5S : pensioni - flat tax - migranti nel patto. I nodi Aperti : ... non c'è infatti soltanto quello del premier e della squadra di ministri , il Colle vorrà avere voce in capitolo sul dicastero dell'Economia e sui rapporti con la Ue, : la distribuzione di poltrone e ...

Israele - venti di guerra Rifugi antiaerei riAperti : ... intanto con la fine delle sanzioni l'acquisto del petrolio aveva riportato le compagnie globali a rimpinguare la banca centrale: adesso si prospetta un durissimo colpo all'economia. Poi i 5+1 ...

Agenzia Entrate - da oggi sportelli Aperti di pomeriggio : ecco dove e i motivi del nuovo orario : sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione aperti al pubblico anche di pomeriggio. A partire da oggi, infatti, scattano i nuovi orari prolungati che a Roma, Milano, Napoli e Torino prevedono l'...

Musei e Parchi Archeologici statali Aperti gratis ieri - a Paestum più di 5mila visitatori : Per la cronaca, il sito più visitato in Italia rimane il Colosseo con 33.645 visitatori nella giornata di ieri. Pompei è il secondo sito italiano più visitato.

Agenzia delle Entrate-Riscossione - tra poche ore - 7 maggio - sportelli Aperti anche il pomeriggio : Il fisco non chiude mai. Da domani, 7 maggio, sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione aperti al pubblico anche di pomeriggio. L'ampliamento dell'orario, spiega l'Agenzia delle Entrate, riguarda ...

L'altra faccia di 'monumenti Aperti'. Truzzu : "Accade davanti al palazzo del Consiglio" : Da che mondo è mondo, ogni rione a Cagliari è consuetudine vedere micro-discariche o stalli dove chiunque si annovera il diritto di buttare via ogni cosa.