Anticipazione Il Segreto | Julieta bacia Prudencio | Saul furioso

Anticipazione Il Segreto : Candela nei guai - arriva l’ex suocera Venancia : Il Segreto anticipazioni: arriva Venancia , l’ex suocera di Candela Nelle prossime puntate de Il Segreto , a Puente Viejo arriva Venancia , l’ex suocera di Candela . La dolce pasticcera si ritrova ad affrontare nuovi importanti guai . Abbiamo assistito, in quest’ultimo periodo, una profonda crisi coniugare tra la Menzibal e Severo. In particolare, quest’ultimo ha intenzione di continuare […] L'articolo Anticipazione Il ...

Anticipazione Il Segreto : Marcela lascia Matias e scappa : Il Segreto anticipazioni: Marcela va via e lascia Matias con una lettera Le prossime puntate de Il Segreto regalano ai telespettatori della telenovela grandi sorprese e colpi di scena inaspettati. Proprio ora che Matias inizia ad essere felice al fianco di Marcela , le cose tornano a mettersi molto male. Beatriz è disperata e delusa per […] L'articolo Anticipazione Il Segreto : Marcela lascia Matias e scappa proviene da Gossip e Tv.

Anticipazione Il Segreto : Fe lascia Puente Viejo - Mauricio diventa spietato : Il Segreto anticipazioni: Fe lascia Puente Viejo per un nuovo lavoro Dalle anticipazioni de Il Segreto sappiamo che nelle prossime puntate Fe lascia Puente Viejo . Ebbene la nostra amata domestica dai capelli rossi sceglie di abbandonare la casa della Montenegro. La giovane donna non dà il suo addio a Mauricio , il quale impazzisce. Scendendo nel […] L'articolo Anticipazione Il Segreto : Fe lascia Puente Viejo , Mauricio diventa spietato ...

Anticipazione Il Segreto : tragedia a Puente Viejo - colpa di Francisca : Il Segreto anticipazioni: la figlia di Julieta muore per colpa di Francisca A Puente Viejo non si deve mai abbassare la guardia, soprattutto se sei nemico di Francisca Montenegro. A Il Segreto sta per arrivare una nuova e sconvolgente tragedia . Julieta si è stabilita in paese con sua nonna e sua figlia Ana. La donna […] L'articolo Anticipazione Il Segreto : tragedia a Puente Viejo , colpa di Francisca proviene da Gossip e Tv.

Anticipazione Il Segreto : Aquilino rovina Hernando - Dos Casas va via : Il Segreto Anticipazioni: Aquilino nasconde qualcosa, Hernando Dos Casas va via Da alcune settimane a Il Segreto ha fatto il suo arrivo Aquilino. L’uomo pare abbia preso a cuore la situazione economica de Los Menantiales. La new-entry sta infatti facendo di tutto per poter aiutare Hernando e la sua famiglia. In ogni caso, a Puente […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: Aquilino rovina Hernando, Dos Casas va via proviene da Gossip e ...