Annunciato ufficialmente RAGE 2

Windows 10 April Update Annunciato ufficialmente : arriverà il 30 aprile : Finalmente ci siamo, il nuovo grande aggiornamento di Windows 10 numerato 1803 e conosciuto come “Windows 10 April Update” è stato annunciato ufficialmente per tutti i PC e tablet con a bordo l’ultimo OS di casa Microsoft. L’annuncio arriva direttamente, come del resto era già stato previsto, tramite un post pubblicato sul Windows Blog e non tramite una conferenza apposita come successo con le precedenti versioni, questo ...

Starfield sarà Annunciato ufficialmente all'E3 e uscirà in autunno? : Parecchi giocatori sono in attesa da tempo del leggendario Starfield di Bethesda e molti sperano che il gioco verrà svelato all'evento E3 di quest'anno. Ebbene, come riporta Gamingbolt, secondo alcune nuove informazioni condivise da un utente nei forum ResetEra, il gioco arriverà questo autunno ma già ne sapremo di più all'E3 2018, evento che, per Bethesda, sarà piuttosto vario.L'utente AAMARMO ha pubblicato un thread speculando sul fatto che ...

Annunciato ufficialmente LEGO Gli Incredibili : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group, Disney e Pixar, hanno Annunciato oggi LEGO Gli Incredibili, un nuovo videogioco in cui i giocatori potranno controllare i loro personaggi preferiti de Gli Incredibili in scene indimenticabili e sequenze d’azione tratte da entrambi i film Disney Pixar, Gli Incredibili e l’imminente Gli Incredibili 2. I giocatori sono incoraggiati a collaborare utilizzando le abilità e ...

Google ha Annunciato ufficialmente Android Studio 3.1 stabile con tante novità : Poche ore fa Google ha annunciato ufficialmente un nuovo aggiornamento per Android Studio, che porta il canale stabile alla versione 3.1 ed introduce una serie di novità. Questa nuova release si concentra in modo particolare sulla qualità del prodotto e sulla produttività dello sviluppo. Scopriamo insieme Android Studio 3.1. L'articolo Google ha annunciato ufficialmente Android Studio 3.1 stabile con tante novità proviene da TuttoAndroid.

Shadow of the Tomb Raider : Annunciato ufficialmente il nuovo capitolo della saga : Indietro 15 marzo 2018 2018-03-15T15:49:18+00:00 ROMA – Con l’arrivo in sala del film Tomb Raider, Square Enix e Crystal Dynamics annunciano ufficialmente il nuovo capitolo della saga videoludica.Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile a partire dal 14 settembre 2018 per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Al momento non si sa nulla sul nuovo […] L'articolo Shadow of the Tomb Raider: annunciato ufficialmente il nuovo capitolo della saga ...