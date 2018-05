Annunciato Guilty Gear per Nintendo Switch | PC e PS4

eurogamer

: #GuiltyGear arriva su #NintendoSwitch, #PC e #PS4 - Eurogamer_it : #GuiltyGear arriva su #NintendoSwitch, #PC e #PS4 -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Sono passati vent'anni da quando Arc System Works pubblicò il primosu PS1. Come riporta Gamingbolt, in occasione di questa importante data gli sviluppatori hannoche l'originalesbarcherà su PC, PS4 eè un videogioco in 2D sullo stile di Street Fighter o The King of Fighters, ma è più veloce e si concentra maggiormente sull'utilizzo di tecniche combinate. Il gioco permette di scegliere fra dieci personaggi immediatamente giocabili, e tre sbloccabili. I combattimenti si vincono al meglio dei due round su tre. Il gioco utilizza un misuratore di "tensione", simile a quello di Street Fighter Alpha, in cui i personaggi possono attivare speciali mosse chiamate "Chaos Attacks", attraverso certi comandi. Read more…