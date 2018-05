Angelo Sanzio e Baye Dame | sesso nella casa? Ecco tutta la verità

Baye Dame - sesso in casa con Angelo Sanzio? La risposta su Instagram : di Ida Di Grazia Le parole di Angelo Sanzio all'interno della casa del Grande Fratello su un presunto rapporto orale con Baye Dame hanno fatto scatenare il web. Il Ken italiano durante la festa ...

Grande Fratello - il caso-blasfemia. Angelo Sanzio - la rovinosa confessione della madre : 'Mio figlio...' : Un nuovo caso al Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso , che ora potrebbe anche incassare l'accusa di blasfemia. Tutta 'colpa' di Angelo Sanzio . Già, perché la madre, Mary, intervistata da Diva e ...

Angelo Sanzio hot/ Grande Fratello 2018 : Baye Dame e Filippo nel suo mirino? : Baye Dame e Angelo: rapporto non completo in bagno? La rivelazione choc del Ken umano italiano agli altri inquilini, l'ex gieffino smentisce via social. Già nei giorni scorsi lo stesso Filippo (proprio in una diretta di Domenica Live) stava parlando del Ken italiano e del fatto che erano un po' sospette le sue avances ma qualcosa è cambiato quando a parlare di questo è stato proprio Angelo, nella casa.

Angelo Sanzio - la rivelazione hot al GF 15 : “Io e Baye Dame…” (VIDEO) : Angelo Sanzio e Baye Dame? A rivelare risvolti hot fra i due concorrenti del GF 15 ci ha pensato il Ken italiano, che durante la cena esotica di ieri sera si è lasciato andare ad ammissioni scottanti. Sfugge il motivo che ha spinto Angelo Sanzio a parlare della “stecca di liquirizia” di Baye Dame Dia e del loro rapporto fugace a Lido Carmelita e non è chiaro se possa esserci lo zampino degli autori, che fra inquadrature errate nei ...

“Accadrà appena uscirà dalla casa del Grande Fratello”. La rivelazione di Mary - madre di Angelo Sanzio : Da qualche tempo Angelo Sanzio è approdato in tv e adesso il Grande pubblico lo sta conoscendo meglio, grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Il concorrente del reality, al secolo Angelo Giuseppe Capparella, è nato e cresciuto a Civitavecchia in provincia di Roma e ha 28 anni. È conosciuto nel mondo dello showbiz per aver creato dei profumi, che sono apprezzati e amati da personaggi del piccolo e Grande schermo come Antonella ...

Grande Fratello 2018 - la mamma di Angelo Sanzio : "Voglio che riveli il suo lato spirituale" : La signora Mary, mamma di Angelo Sanzio, concorrente del Grande Fratello 15, al settimanale Diva e Donna, ha svelato aspetti inediti del figlio che, in poche settimane, è riuscito a conquistare l'affetto e la simpatia degli altri compagni d'avventura: Mio figlio è sensibile ma fino a oggi le persone hanno conosciuto solo il suo aspetto esteriore. Voglio che riveli il suo lato spirituale. ...

Angelo Sanzio - il Ken italiano/ Ha vietato il regolamento? Polemiche sui suoi atteggiamenti (Grande Fratello) : Angelo Sanzio, il Ken italiano: ha vietato davvero il regolamento? Polemiche per il comportamento del ragazzo che ora rischia anche qualche Sanzione. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:40:00 GMT)

“Vergognoso!”. Gf - tutti contro Angelo Sanzio. Il Ken umano oltrepassa il limite e sui social scattano centinaia di segnalazioni : quel gesto ha fatto infuriare molti dentro e fuori la Casa : Angelo Sanzio ha fatto coming out nella Casa del Grande Fratello 2018. Il Ken umano, la scorsa notte, si è aperto con Aida Nizar e Lucia Bramieri a cui ha parlato della sua sessualità svelando di non aver mai dichiarato ai genitori di essere gay. ”Quando ero piccolo ero attratto dai bimbi maschi piuttosto che da bimbe femmine, ho avuto solo una fidanzatina ma c’è stato solo un bacio a 14 anni poi basta donne. Mia mamma ...

Grande Fratello 2018 - rivelazione inaspettata di Angelo Sanzio : 'Ora per migliorare il mondo e aiutare il prossimo lascio che le persone vivano in libertà. Non sono una pietra d'inciampo per gli altri e se posso li aiuto a migliorarsi', ha concluso. Paola Pulcini ...