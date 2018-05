Android P mostra gli appuntamenti nella schermata di blocco | ma solo per pochi

Un grafico mostra come in sette anni Android e iOS hanno conquistato il mercato mobile : Statista ha pubblicato un nuovo grafico per evidenziare il massiccio cambiamento nel mercato globale dei sistemi operativi mobile dal 2010 al 2017 L'articolo Un grafico mostra come in sette anni Android e iOS hanno conquistato il mercato mobile proviene da TuttoAndroid.

Alcuni screenshot mostrano le nuove gesture di Android P : Mancano ormai poche ore al keynote inaugurale del Google I/O 2018, nel corso del quale verrà quasi certamente introdotta la seconda Developer Preview […] L'articolo Alcuni screenshot mostrano le nuove gesture di Android P proviene da TuttoAndroid.

Gli utenti Android sono più fedeli di quelli Apple? Uno studio lo dimostra : Un recente studio afferma come la tendenza del mercato in termini di fedeltà sia cambiata tra gli utenti Android e Apple iOS: i primi lo sono di più.Non molti anni fa il marchio Apple era considerato uno dei marchi con i clienti più fedeli in assoluto, ovvero se compri un iPhone continuerai a comprare iPhone anche negli anni successivi.Ebbene un recente studio condotto dall’azienda di analisi del mercato CIRP, afferma che il livello di ...