Andar per vigne in Emilia | il vino scorre sulle strade di Parma | Piacenza e Reggio

La casa di carta 3 non deluderà - “abbiamo un’ottima idea per Andare avanti” : parla il creatore Álex Pina : La casa di carta 3 non era nei piani di Álex Pina, che aveva ideato la saga dei raPinatori della Zecca di Stato spagnola in un'unica stagione per Antena3. Poi è arrivata Netflix, la divisione in due parti e la distribuzione tra il 2017 e il 2018 in tutto il mondo. E il boom di visualizzazioni e consensi ha portato dritto il gigante dello streaming ad entrare nella produzione della serie per crearne una terza stagione, in arrivo nel ...

Meteo - l'inverno non vuole Andar via : temporali e temperature in calo : ROMA - Chi sperava in giornate di sole e abiti leggeri resterà deluso ancora per un po', almeno per altri sette giorni. Come riporta il sito IlMeteo.it, infatti, è arrivato dall'Islanda il secondo ...

5 accessori per cambiare il tuo modo di Andare in bici : Si è fatta attendere quest’anno ma pare che, tra qualche sgrullone e improvviso, la bella stagione sia finalmente arrivata. Per molti di noi la temperatura tiepida e le giornate più lunghe significano solo una cosa: bicicletta a tutti i costi. Dalle grandi città ai piccoli centri, scorrazzare con la propria due ruote è una gioia che pedoni e automobilisti non possono capire. Anche a livello produttivo il nostro Paese brilla. Secondo gli ...

Dove Andare a Windsor e dintorni per il Royal Wedding : la guida completa : Da quando Kensington Palace ha annunciato il fidanzamento del Principe Harry e di Meghan Markle, non si parla d’altro che delle nozze reali del 19 maggio. In ogni parte del mondo, i fans della famiglia reale si accingono persino a mettersi in viaggio per vivere più da vicino il momento di festa. L’esperta di viaggi Ellen Lecompte, la cui agenzia, Lecompte Travel, è specializzata in piccoli tour di gruppo nel Regno Unito con visite ...

Vittorio Feltri rivela : 'Ho suggerito a Silvio Berlusconi la strada per mAndare il M5s a schiantarsi' : A L'aria che tira di Myrta Merlino su La7, Vittorio Feltri fa il punto sulla situazione politica. 'Nel mio piccolo ho suggerito a Berlusconi di votare contro a questo governo, di non partecipare in alcuna forma. In modo così che possa verificare quello che sanno fare i signori del M5s ...

Sir Alex Ferguson fuori dal coma : 'Posso Andare a Kiev per la finale di Champions?' : I giocatori sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale: 'Il calcio è lo sport più seguito, avete una grande responsabilità, aiutate dunque gli arbitri' ha ...

Elezioni a luglio - Biancofiore (Forza Italia) : “Così vince il M5s - al Sud non hanno soldi per Andare in vacanza” : Scivolone di Micaela Biancofiore a La7: la proposta di Salvini di andare alle urne a luglio secondo la parlamentare forzista sarebbe una pessima idea, perché sarebbe un vantaggio solo per Di Maio: "A luglio il Nord va in vacanza, non alle urne". E i meridionali? "Al Sud non si possono permettere di andare in vacanza e chi ha votato il Movimento 5 Stelle è proprio il Sud".Continua a leggere

Gian Marco Centinaio : "Chiediamo a Di Maio e Berlusconi di Andare insieme da Mattarella per trovare una soluzione" : "A Di Maio e Berlusconi chiediamo: fate un passo laterale, andiamo da Mattarella tutti insieme e troviamo una soluzione politica". Lo ha detto il capogruppo al Senato della Lega, Gian Marco Centinaio, ai microfoni di Agora su Rai Tre. A proposito delle ipotesi sulla data del nuovo voto, Centinaio ha commentato: "Ammetto anche io che il 22 luglio è una data abbastanza rischiosa".

“La data del matrimonio - e poi…”. Boom Rosa Perrotta. L’ex corteggiatrice - e futura moglie di Pietro Tartaglione - non sta nella pelle e si lascia Andare : in un colpo solo ha svelato tantissime novità. Alcune davvero inedite : Uomini e Donne Magazine ha intervistato Rosa Perrotta e quel che ne emerge è uno scoop dietro l’altro. Per prima cosa il fatto fondamentale è la data scelta per celebrare le nozze con Pietro Tartaglione. Sì, perché qui non si perde mica tempo, già è stata fissata la data. Come già lasciato intendere dal settimanale ‘Chi’ qualche settimana fa, L’ex tronista e il compagno avvocato si sposeranno nell’aprile del 2019, a un ...

Mattarella : governo neutrale fino a dicembre per Andare al voto o elezioni subito. La scelta ai partiti : Un governo di servizio neutrale appoggiato da tutti fino a dicembre per poi tornare al voto oppure il voto subito: sono le due opzioni che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affida ai partiti. È la doppia soluzione indicata dal Capo dello Stato dopo che le consultazioni con i partiti non hanno dato vita ad alcuna maggioranza parlame...

