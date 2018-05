Anche Putin vuole Marte

Russia - scontri ai cortei anti-Putin : oltre 1.600 fermati - Anche Navalny : ... ha dichiarato l'oppositore a cui la candidatura alle presidenziali è stata impedita da guai giudiziari che molti ritengono di matrice politica. In Russia, chi scende in piazza contro il governo è ...

Russia - tensione e proteste in molte città : 600 fermati in manifestazioni anti-Putin. C’è Anche il blogger oppositore Navalny : Centinaia di persone sono state fermate dalla polizia in tutta la Russia per aver preso parte a “Putin non è il nostro zar“, la manifestazione antigovernativa non autorizzata convocata in diverse città appena due giorni prima dell’insediamento ufficiale di Vladimir Putin al Cremlino per il suo quarto mandato presidenziale. I fermi sono almeno 587, fa sapere l’ong Ovd-Info, aggiornando la cifra precedente di 354 fermi. In ...

Russia - scontri ai cortei anti-Putin : 354 fermati - Anche Navalny : «Non è il nostro zar». Con questo slogan, sostenitori dell'oppositore Aleksei Navalny hanno protestato in decine di località della Russia, a partire da Mosca e San...

Sanzioni Usa contro 7 oligarchi russi e 17 funzionari del governo. Colpito Anche l'ex genero di Putin : Gli Stati Uniti hanno emesso nuove Sanzioni contro 7 oligarchi russi e 12 compagnie a loro riconducibili. Il Dipartimento del Tesoro ha adottato Sanzioni anche nei confronti di 17 funzionari del governo. Tra le persone colpite dal provvedimento Usa per le interferenze elettorali figurano gli oligarchi Oleg Deripaska (stretto alleato di Putin) e il capo del gruppo Renova Viktor Vekselrberg, il senatore Suleiman Kerimov e l'ex genero di Putin ...

La Casa Bianca “sanziona” sette oligarchi russi - c’è Anche l’ex genero di Putin : Gli Usa hanno emesso sanzioni nei confronti di 24 russi, inclusi dirigenti di governo e sette oligarchi, e 14 entità in risposta alle interferenze elettorali di Mosca nelle presidenziali americane....

Calcio e politica - in Russia non c'è solo Putin : un voto Anche a Carrera! : TORINO - Vladimir Putin è stato rieletto per la quarta volta presidente della Russia con un consenso plebiscitario. Ha conquistato il 76,6% dei voti e ben 56 milioni di elettori hanno votato soltanto ...

Russia - ai seggi Anche il check-up gratuito. Putin? «Durerà in eterno» : In Ciukotka e Kamchatka, due zelanti villaggi riportano un’affluenza del 100%, umiliando il tradizionale 90% delle regioni caucasiche. Il Comune di Mosca ha organizzato un vero e proprio centro diagnostico in trasferta: medici e infermieri a disposizione dei votanti...