Anas : al via progetto valorizzazione turistica 106 Jonica (4) : (AdnKronos) - E, ancora, c'è la Via dei fiori, per ammirare le specie botaniche della macchia mediterranea che si arricchisce di varietà quali le rose degli achei di Roseto Capospulico, i “meli a primavera” cantati da Ibico; La via di Bacco e Cerere, per comprendere le specialità gastronomiche deriv

Anas : al via progetto valorizzazione turistica 106 Jonica (3) : (AdnKronos) - "Inoltre, sono in corso ulteriori interventi per 260 milioni. Oltre all’impegno finanziario, Anas - ha detto Armani - da tempo cerca di andare oltre il concetto tradizionale di infrastruttura come opera materiale fatta di acciaio, cemento e asfalto. La strada non deve essere solo un lu

Anas : al via progetto valorizzazione turistica 106 Jonica (2) : (AdnKronos) - Per illustrare l’iniziativa è stato realizzato un numero monografico di Area Sud “la Via della Magna Grecia” in distribuzione gratuita in tutte le edicole con la Gazzetta del Sud il prossimo 16 maggio. Una sintesi del progetto di ricerca che riguarda alcuni dei percorsi turistici e cul

Anas : al via progetto valorizzazione turistica 106 Jonica : Roma, 14 mag. (AdnKronos) - Anas avvia il progetto di valorizzazione dei percorsi turistici e culturali anche lungo la statale 106 ‘Jonica’, ‘La Via della Magna Grecia’, sulla falsariga di quanto è stato realizzato per l'A2 'Autostrada del Mediterraneo'. Il progetto è stato presentato nel corso dell

Anas : al via progetto valorizzazione turistica 106 Jonica : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – Anas avvia il progetto di valorizzazione dei percorsi turistici e culturali anche lungo la statale 106 ‘Jonica’, ‘La Via della Magna Grecia’, sulla falsariga di quanto è stato realizzato per l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’. Il progetto è stato presentato nel corso della sesta tappa del Roadshow ‘Congiunzioni” al Teatro Cilea di Reggio Calabria, ...

DAVID GOODALL - EUTAnasIA A 104 ANNI/ Suicidio in Svizzera : l'inno alla gioia prima dell'ultimo viaggio : E' morto tramite Suicidio assistito stamattina in Svizzera lo studioso australiano DAVID GOODALL, 104 ANNI: si sentiva troppo vecchio per vivere ancora, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:09:00 GMT)

Al via roadshow Anas per raccontare 90 anni di storia : ''E' partito da Trieste il roadshow di Anas , Gruppo Fs Italiane, dal titolo ''Congiunzioni'', un viaggio che attraverserà l'Italia da Nord a Sud, passando per le Isole, per sostare nelle principali ...

Sicilia : conclusi in anticipo lavori Anas su viadotto Morello - riapre Pa-Ct : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) – Anas comunica che alle ore 19 di oggi “si concluderà l’intervento localizzato di manutenzione straordinaria di una soletta del viadotto Morello che, nella giornata di giovedì 19 aprile, aveva reso necessaria la chiusura dell’autostrada per i veicoli diretti verso Palermo lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania”. “Grazie all’impegno dell’impresa incaricata da Anas ...

Sicilia : conclusi in anticipo lavori Anas su viadotto Morello - riapre Pa-Ct : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - Anas comunica che alle ore 19 di oggi "si concluderà l’intervento localizzato di manutenzione straordinaria di una soletta del viadotto Morello che, nella giornata di giovedì 19 aprile, aveva reso necessaria la chiusura dell’autostrada per i veicoli diretti verso Paler

EutAnasia - Marco Cappato e Mina Welby rinviati a giudizio per la morte di Davide Trentini : Marco Cappato aveva fornito informazioni e assistenza logistica e finanziaria, mentre ad accompagnarlo in Svizzera per ottenere il suicidio assistito è stata Mina Welby. Entrambi sono stati rinviati a giudizio per la morte di Davide Trentini, 53enne malato di Sla, deceduto esattamente un anno fa in Svizzera col suicidio assistito. L’udienza preliMinare, ha spiegato il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni in un videomessaggio, è ...

Cortina 2021 : Anas - al via 17 cantieri entro settembre e piano gestione per ridurre disagi (5) : (AdnKronos) - A partire da oggi, inoltre, sarà online il nuovo sito www.AnasperCortina2021.it interamente dedicato al piano Cortina 2021. In un’ottica di piena trasparenza verso gli utenti, sarà possibile consultare lo stato di avanzamento del piano e il dettaglio degli interventi oltre a tutte le i