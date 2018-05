Analisi Tecnica | Bund Future dell' 11 05 2018

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future dell'11/05/2018 : Chiusura dell'11 maggio Andamento piatto per il derivato sui principali titoli europei , che propone sul finale un moderato +0,06%. La tendenza di breve del Future sull' EuroStoxx 50 è in rafforzamento ...

Analisi Tecnica : Future E-mini S&P 500 dell'11/05/2018 : Chiusura dell'11 maggio Apprezzabile rialzo per il derivato USA , in guadagno dell'1,10% sui valori precedenti. Lo status tecnico del Future sull'E-mini S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, ...