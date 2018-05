Anagrafe | Cavallari | romani non avranno carta d’identità entro le ferie

romadailynews

(Di lunedì 14 maggio 2018) “La situazione negli uffici anagrafici è al collasso: migliaia e migliaia dinonladi identità prima di settembre”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale Enrico. “Al totem presso tutti i municipi di Roma, i primi appuntamenti disponibili che vengono erogati dal sistema “Tu Passi” oscillano tra la fine di agosto e la metà di settembre. In alcuni municipi, addirittura, il sistema centralizzato di prenotazione è sospeso per questa pratica. Dunque, non è possibile neanche mettersi in coda per avere il documento d’dentità che (peraltro) non viene rilasciato a vista dal municipio ma dal ministero dell’Interno e questo richiede ulteriore tempo: ladi identitàcea infatti è stata sostituita dal tesserino elettronico” aggiunge. “È tanto preoccupante quanto scontato ...