Amici | spettatori contro Maria De Filippi | ' Ci prendete per il c***!'

(Di lunedì 14 maggio 2018)diDesta facendo parecchio discutere il pubblico, ma per ragioni tutt'altro che positive. Il noto talent show, infatti, sembra si stia trascinando senza una vera e propria idea di fondo, rimescolando le carte in tavola puntata dopo puntata. Il pubblico insorgediDeL'impressione è che si stia facendo di tutto per tenere alta la curiosità del pubblico 'furbescamente', facendo così passare in secondo piano la gara che coinvolge direttamente i ragazzi di17. Per una settimana intera, i fan della trasmissione hanno atteso la sfida fra Emma e Carmen, nella convinzione che una delle due sarebbe poi stata eliminata. Parliamo di due talenti indiscussi della scuola, che in molti vedevano già proiettati nella finale. Proprio per questo, l'appuntamento era immancabile. Ok, tutto molto bello, tensione emotiva al massimo fino alle temute ...