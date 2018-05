Ambasciata Usa a Gerusalemme | scontri a Gaza | 40 morti

Gaza - 41 palestinesi uccisi e 1.900 feriti negli scontri dopo l'apertura dell'Ambasciata Usa a Gerusalemme : Esplode la rabbia dei palestinesi nel giorno del trasferimento dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme. Violentissimi scontri stanno infiammando il confine tra Gaza e Israele, con un...

Gerusalemme - inaugurazione Ambasciata Usa : ... 'Gerusalemme è il cuore di tre grandi religioni , come è la capitale di una delle democrazia di maggior successo del mondo - ha affermato - è, e deve rimanere, una città in cui gli ebrei pregano al ...

Gerusalemme - l’inaugurazione dell’Ambasciata Usa infiamma Gaza : 41 palestinesi uccisi - 1900 feriti : Guerriglia nella Striscia per il trasferimento della sede diplomatica americana da Tel Aviv. Tensioni anche in Cisgiordania. Trump su Twitter: «E' un grande giorno»

Gerusalemme - inaugurata Ambasciata Usa : 15.50 E' cominciata a Gerusalemme la cerimonia di apertura della nuova ambasciata Usa trasferita da Tel Aviv. Al suo arrivo il premier Netanyahu è stata accolto dagli applausi. In prima fila Ivanka Trump,l'ambasciatore Usa Friedman e il vice segretario di Stato Usa Sullivan e quello al Tesoro Mnuchin. "La nostra più grande speranza è per la pace",gli Usa s'impegnano a preservare lo status quo dei luoghi sacri."Così Trump in video trasmesso ...

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme - tragici scontri al confine : strage di palestinesi | : È massima l’allerta sul fronte di Gaza e in Cisgiordania: oggi diventa realtà la decisione di Trump, pur con la forte opposizione del mondo arabo, dei palestinesi e dell’Onu

Israele spara e uccide decine di palestinesi nel giorno dell'Ambasciata Usa a Gerusalemme : ... l'Arabia Saudita: l'ascesa del principe ereditario Mohammed bin Salman , figlio dell'attuale re saudita, ha portato ad alcune novità rilevanti in fatto di dialogo tra mondo arabo ed ebraico. MBS, ...

Ambasciata Usa a Gerusalemme - è caosDecine di palestinesi uccisi - mille i feriti : Altissima tensione. Alcuni dimostranti, respinti con gas lacrimogeni, hanno tagliato il filo spinato di fronte alla barriera nel tentativo di penetrare nella parte ebraica

Usa spostano l'Ambasciata - torna a scorrere il sangue a Gaza : È la cronaca di una protesta annunciata quella che arriva da Gaza nel giorno in cui gli Stati Uniti trasferiscono ufficialmente la lora ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, in un gesto che ha un significato chiaro e di fatto sancisce il riconoscimento della città come capitale d'Israele da parte dell'amministrazione Trump.Mentre la città si blinda nella Striscia di Gaza ritornano gli scontri che per settimane hanno segnato l'avvicinarsi della ...

A Gaza decine di morti prima dell'apertura dell'Ambasciata americana a Gerusalemme : 'Oggi è il grande giorno in cui attraverseremo il recinto e diremo a Israele e al mondo che non accettiamo di essere occupati per sempre', ha detto un insegnante palestinese di Gaza all'agenzia ...