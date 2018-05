Ambasciata Usa a Gerusalemme | morti e feriti negli scontri

Ambasciata americana a Gerusalemme - strage di Palestinesi a Gaza : 16 morti e centinaia di feriti : La storica decisione di Donald Trump diventa operativa, mentre nella Striscia scoppia la rabbia: almeno 16 vittime Palestinesi e 600 feriti

Gerusalemme - l’inaugurazione dell’Ambasciata Usa infiamma Gaza : 16 palestinesi uccisi negli scontri : Centinaia i feriti nella guerriglia ingaggiata nella Striscia per lo spostamento della sede diplomatica americana da Tel Aviv. Tensioni anche in Cisgiordania

Gerusalemme - apre l’Ambasciata Usa : “Sedici morti nella Striscia di Gaza” : Il giorno in cui lo Stato di Israele festeggia i 70 anni dalla sua nascita è il giorno scelto dagli Usa per aprire l’ambasciata Usa a Gerusalemme su decisione di Donald Trump. Un evento che ha ulteriormente innalzato la tensione nell’area. Sono già sedici i palestinesi “uccisi in attacchi sionisti” – tra cui un 14enne – e 500 i feriti secondo il portavoce del ministero della Sanità del governo di ...

Inferno Gaza : 16 morti e 600 feriti. Ira palestinesi per l'Ambasciata Usa a Gerusalemme : Giornata di Inferno a Gaza: sono migliaia i palestinesi che si sono riuniti alla barriera di confine, dove sono stati dislocati cecchini israeliani. I palestinesi contestano la decisione presa dal...

“Diversi palestinesi morti”. Medio Oriente in fiamme : violenti scontri per il trasferimento dell’Ambasciata Usa a Gerusalemme : Nella Striscia di Gaza è in atto uno sciopero generale, che riguarda le scuole, le università, le banche e i negozi. L’obiettivo è quello di permettere ai palestinesi di partecipare in massa alla marcia ”del milione” contro l’inaugurazione della nuova ambasciata americana a Gerusalemme e per il Giorno della Nakba, o Catastrofe, come nei Territori viene commemorata la fondazione di Israele. L’appello a manifestare è ...

