Ambasciata Usa a Gerusalemme | esplode la rabbia a Gaza | morti e feriti

Gerusalemme - l’inaugurazione dell’ Ambasciata Usa infiamma Gaza : 25 palestinesi uccisi - mille feriti : Guerriglia nella Striscia per il trasferimento della sede diplomatica americana da Tel Aviv. Tensioni anche in Cisgiordania. Trump su Twitter: «E' un grande giorno»

GERUSALEMME - 25 PALESTINESI MORTI A GAZA PER L'Ambasciata USA/ Al Qaeda : “jihad contro Usa e Israele” : Donald Trump manderà video-messaggio per apertura ambasciata Usa a GERUSALEMME: ultime notizie, in Israele ci sarà Ivanka e marito. 25 MORTI e scontri a GAZA: rivolta PALESTINESI(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 14:02:00 GMT)