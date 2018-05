Ambasciata Usa a Gerusalemme | è caosDecine di palestinesi uccisi | mille i feriti

Scontri a Gaza - media : oltre 50 morti e quasi duemila feriti nel giorno dell'inaugurazione Ambasciata Usa : Per primi al mondo", ha spiegato l'ambasciatore David Friedman nel suo intervento. Lega araba: "Il mondo fermi questo massacro" - Il segretario generale aggiunto della Lega araba con delega per la ...

Gerusalemme - inaugura Ambasciata Usa. Scontri a Gaza - oltre 50 palestinesi uccisi : Un appello arriva anche dall'Alta rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Federica Mogherini : 'Ci aspettiamo che tutti agiscano con la massima moderazione per evitare ulteriori ...

