Ambasciata Usa a Gerusalemme | è caos | decine di palestinesi uccisi | migliaia i feriti

Gerusalemme - apre l'Ambasciata Usa. Netanyahu : è la nostra capitale : «Dio benedica Gerusalemme, capitale indivisa di Israele». Con queste parole, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha concluso il suo discorso nella cerimonia di inaugurazione della...

Massacro a Gaza - festa a Gerusalemme per l’Ambasciata Usa/ Israele - mons. Faltas : “mai vista tanta rabbia” : Donald Trump manderà video-messaggio per apertura ambasciata Usa a Gerusalemme: ultime notizie, in Israele ci sarà Ivanka e marito. 55 Morti e scontri a Gaza: rivolta palestinesi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:25:00 GMT)

UDF consegna petizione per Ambasciata svizzera a Gerusalemme : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Governo gialloverde - cosi' il contratto; Ambasciata a Gerusalemme - scontri al confine con Gaza : Diminuzione delle sanzioni contro la Russia e ricollocamento obbligatorio dei richiedenti asilo nei paesi dell'Unione, i capisaldi della politica estera. Intanto Fratelli d'Italia non parteciperanno ...

Decine di palestinesi uccisi mentre l'America inaugura l'Ambasciata a Gerusalemme : ... il governo israeliano accusa Hamas, il gruppo al potere a Gaza, di strumentalizzare la protesta e i giornali di tutto il mondo hanno raccontato come il clima da festa di paese, con tendoni e ...

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : scontri al confine con Gaza : uccisi 52 palestinesi - 2400 feriti : Almeno 52 palestinesi sono rimasti uccisi al confine con Gaza durante le manifestazioni contro il trasferimento dell’Ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme. E’ il bilancio più pesante dal 31 marzo, quando è cominciato un mese e mezzo di mobilitazione da parte di Hamas ma ora anche di Al-Fatah in Cisgiordania, dove oggi ci sono stati scontri...

Gerusalemme - inaugura Ambasciata Usa. A Gaza 52 palestinesi uccisi. Abu Mazen 'Un massacro' : Abbiamo mostrato al mondo, ancora una volta, che degli Usa ci si può fidare'. Gli fa eco Netanyahu: 'Grazie presidente Trump per avere avuto il coraggio di rispettare la sua promessa!'. 'È una ...

Gaza : esplode l'ira palestinese nel giorno dell'Ambasciata Usa a Gerusalemme : "Un insulto al mondo e ai palestinesi" ha detto il presidente palestinese Abu Mazen, che ha poi proclamato tre giorni di lutto per le decine di vittime palestinesi nella protesta al confine tra Gaza ...