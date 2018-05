Amazon | danneggiata dalle fake reviews ma sempre un passo avanti

Blastingnews



Fatal error: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Connection time-out' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php on line 427

: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Connection time-out' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown inon line

(Di lunedì 14 maggio 2018) Le recensioni, soprattutto se positive, oggi come oggi, nell'era del commercio elettronico sono fondamentali per ottenere un duplice risultato. In primo luogo, fidelizzare il cliente e poi attrarre nuovi potenziali clienti. Ecco perché molti siti di e-commerce e non solo danno la possibilità di rilasciare recensioni e, alcuni, come ad esempio Aliexpress che fa capo al colosso cinese Alibaba, chiedono espressamente ai propri clienti di esprimere il loro gradimento mediante una recensione. Di conseguenza, il fatto che il portale americano "Buzz " abbia portato alla luce, nuovamente, che susiano diffuse false recensioni è alquanto allarmante. Infatti, la fiducia tra le parti è alla base di ogni rapporto umano. E ancora di più in caso di un rapporto commerciale. Ma vediamo come funzionava il sistema perfetto delle false recensioni. Il meccanismo perfetto Il sistema delle false ...