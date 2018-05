Always On Display su Huawei P20 Pro come lo disattivo ?

Android P porterà una nuova API Vulkan - TLS di default e sfondi nell’Always on Display : Tra le novità che potrebbero essere introdotte da Android P troviamo il supporto ai wallpaper nell'Always on Display, la nuova API Vulkan 1.1 e l'utilizzo del protocollo TLS di default. L'articolo Android P porterà una nuova API Vulkan, TLS di default e sfondi nell’Always on Display proviene da TuttoAndroid.

Come risolvere i problemi dei Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8 con Always On Display : Da alcune settimane a questa parte alcuni top di gamma Come il Samsung Galaxy S8 ed il Galaxy Note 8 hanno iniziato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Tantissime le funzioni che sono state messe a disposizione del pubblico, ma Come sempre avviene in queste circostanze occorre fare i conti anche con qualche bug segnalato qua e là dal pubblico. L'aspetto più delicato, analizzando i feedback trapelati fino a questo ...

Galaxy S8 - S8+ e Galaxy Note 8 nuovo aggiornamento per l’Always On Display : Samsung rilascia un aggiornamento per la funzione Always On Display (file APK da scaricare) su Galaxy S8, S8 e Galaxy Note 8: adesso vengono supportate le GIF Animate.Samsung vuole tenere sempre aggiornati i suoi dispositivi di punta, e di recente abbiamo ricevuto i primi feedback che l’azienda coreana sta rilasciando un nuovo aggiornamento per la funzionalità Always On Display.I dispositivi che stanno ricevendo quest’aggiornamento ...

GIF nell’Always On Display anche sui Samsung Galaxy S8 e novità per Apps Edge : I possessori di Samsung Galaxy S8 e S8 Plus possono ora inserire GIF all'interno della modalità Always On Display aggiornando l'app nel Galaxy Apps. Piccola novità anche per Apps Edge, che ora permette di aprire le app con la visualizzazione popup. L'articolo GIF nell’Always On Display anche sui Samsung Galaxy S8 e novità per Apps Edge proviene da TuttoAndroid.