Almeno 16 palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza

Ci sono nuove proteste nella Striscia di Gaza - sono stati uccisi Almeno cinque palestinesi : Questa mattina sono iniziate nuove proteste nella Striscia di Gaza, al confine con Israele. Le proteste sono state organizzate contro lo spostamento dell’ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, e in occasione della vigilia della Nakba, la “catastrofe”, cioè il The post Ci sono nuove proteste nella Striscia di Gaza, sono stati uccisi almeno cinque palestinesi appeared first on Il Post.

Gaza - tre palestinesi uccisi da Israele negli scontri. Almeno 350 i feriti : Gaza, tre palestinesi uccisi da Israele negli scontri. Almeno 350 i feriti E’ pesante il bilancio dell’ennesima giornata di proteste dei palestinesi a ridosso della barriera di recinzione che separa Gaza da Israele.Continua a leggere E’ pesante il bilancio dell’ennesima giornata di proteste dei palestinesi a ridosso della barriera di recinzione che separa Gaza da […]

Gaza - nuovi scontri al confine : uccisi Almeno 7 palestinesi - tra le vittime un 16enne : Gaza, nuovi scontri al confine: uccisi almeno 7 palestinesi, tra le vittime un 16enne Secondo venerdì di proteste per la “Marcia del ritorno”: i manifestanti hanno bruciato copertoni e lanciato sassi contro i militari, che hanno risposto con spari e lacrimogeni.Continua a leggere Secondo venerdì di proteste per la “Marcia del ritorno”: i manifestanti hanno […]

Gaza - Almeno 12 i palestinesi uccisi : 18.33 Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime palestinesi nella Striscia di Gaza nel primo giorno della "Grande Marcia del Ritorno" voluta dal movimento islamico Hamas. almeno 12 i manifestanti uccisi lungo i reticolati di confine, oltre 1000 i feriti. "Piangiamo i martiri e diciamo alle loro famiglie che il nostro popolo non si arrenderà",afferma Saeb Erekat,segretario Olp. "La coscienza globale deve riconoscere che la storia alla ...

Striscia di Gaza - Israele spara sui manifestanti palestinesi : 3 morti e Almeno 100 feriti : L'esercito israeliano ha duramente represso una manifestazione organizzata dai palestinesi nella Striscia di Gaza: i soldati hanno aperto il fuoco e causato la morte di tre persone.Continua a leggere

Gaza - scontri al confine nel Land Day. “Quattro palestinesi morti e Almeno 50 feriti” : “Quattro palestinesi morti e cinquanta feriti”, secondo alcuni media, per gli scontri al confine di Gaza nel Land Day che quest’anno si ricorda con la “Marcia per il Ritorno” voluta da Hamas. Il ‘Land Day’ – che coincide con l’avvio della Pasqua ebraica – celebra ogni anno lo sciopero generale e le marce organizzate il 30 marzo del 1976 in protesta per l’esproprio di terre per motivi di sicurezza ...