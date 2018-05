Allegri | sono dichiarazioni d’addio? Il tecnico della Juventus parla così del futuro

Juventus-Milan - Allegri : “Cuadrado terzino? Può farlo”. Buffon : “Nazionale? Sono orgoglioso e…” : Juventus-Milan- Massimiliano Allegri e Gigi Buffon Sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan. Allegri Sul campionato… “Parlarne stasera non ha senso, ne parleremo domenica. Parliamo della Coppa Italia. E’ una partita molto importante, dobbiamo giocare una gara con grande entusiasmo contro un Milan che… è comunque un Milan-Juve, una gara sempre complicata”. Sulla […] L'articolo ...

Juventus - da Inzaghi a Zidane : chi sono gli eredi di Allegri : 1 di 2 Successiva TORINO - E se Allegri se ne va? Beppe Marotta sostiene di non aver ancora pensato a questa ipotesi, ma è chiaro che un piano B deve essere pronto. Anzi forse anche un C e un D. Alla ...

I 20 allenatori più pagati al mondo : Mourinho in testa - ci sono anche Allegri e Spalletti : France Football ha fatto i conti in tasca anche ai tecnici nella classifica dei 20 allenatori più pagati al mondo. L'articolo I 20 allenatori più pagati al mondo: Mourinho in testa, ci sono anche Allegri e Spalletti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La frecciata di Allegri : “Noi giochiamo 57 partite all’anno - gli altri a dicembre sono fuori” : La frecciata di Allegri: “Noi giochiamo 57 partite all’anno, gli altri a dicembre sono fuori” La calma Allegri non l’ha persa solo in campo, nei minuti finali di Juve-Napoli. Il tecnico bianconero è andato letteralmente su tutte le furie in conferenza stampa, in risposta ad una domanda sulla qualità del gioco: “Noi giochiamo 57 partite […]

Allegri : 'Ci sono quattro punti differenza - domani non decisiva' : Roma, 21 apr. , askanews, Tutto pronto per la sfida scudetto tra Juventus e Napoli in programma domani sera alle 20.45 allo Juventus Stadium. Massimiliano Allegri prova a trasferire tutta la pressione ...

Juve-Samp - Allegri : 'I ragazzi sono straordinari - sono fortunato ad allenarli. +6 sul Napoli? È ancora lunga' : Aveva chiesto una Juve arrabbiata, dopo la serata di Madrid; è stata una Juve lucida e cinica come quasi sempre accaduto in questa stagione. Massimiliano Allegri si gode il successo per 3-0 sulla ...

Verso Real Madrid-Juve - Allegri : "Ci sono poche possibilità - ma..." : Buffon: "Tentiamo l'impossibile. L'ultima in Champions? Da bambino avrei firmato chiudere al Bernabeu"

Juventus - Allegri al Chelsea?/ In Inghilterra sono sicuri : sarà lui il post-Conte : Juventus, Allegri al Chelsea? In Inghilterra sono sicuri: sarà lui il post-Conte. Aumentano i rumors circa il possibile sbarco in Premier League del tecnico dei bianconeri(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:05:00 GMT)

"Sono cresciuto a pane e Frizzi. Sorridiamo anche oggi perché Fabrizio portava così l'Allegria nelle nostre case" : Vincenzo Pellegrini, 48 anni, è stato il primo ad arrivare questa mattina in viale Mazzini dove è ospitata la camera ardente del celebre conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, morto ieri a Roma. E' arrivato alle 6 con in mano una grande foto che lo ritrae, bambino, accanto a un giovanissimo Frizzi: "Era il 1983 - ricorda Vincenzo, uno dei 1666 licenziati di Almaviva - e Fabrizio era all'inizio della sua carriera. In questa ...

Ambra Angiolini su Massimiliano Allegri : ‘Sono innamorata - sono felice’ : “sono innamorata, sono felice, è bello”: Ambra Angiolini si sbottona a proposito della sua relazione con Massimiliano Allegri e ai microfoni de La Gazzetta dello Sport conferma il suo periodo d’oro dal punto di vista privato. L’attrice è stata intervistata in occasione di Cyrano – L’amore fa miracoli, il programma di Rai3 che la vede al fianco di Massimo Gramellini a partire da venerdì 23 marzo: “Fa ...

Ambra non si nasconde più : “sono innamorata di Allegri” : 1/15 Foto Spy ...

Spal-Juventus 0-0 - passo falso bianconero? Allegri : “Non sono nè deluso - nè arrabbiato…” : Spal-Juventus 0-0- Un pareggio che lascia l’amaro in bocca in casa Juventus. Un’ottima SPAL tiene a secco l’attacco juventino e conquista un punto importantissimo in ottica salvezza. Il campionato resta vivo. Oggi il Napoli, battendo in Genoa, potrebbe accorciare a -2 le distante dai bianconeri. Tutto ancora in gioco, considerato anche l’imminente scontro diretto tra […] L'articolo Spal-Juventus 0-0, passo falso ...

Juventus - Allegri : "Inutile fare conti. Sono mancate energie mentali" : La Juve non fa tredici: si ferma a Ferrara il filotto di vittorie consecutive , dodici, dei bianconeri. Massimiliano Allegri non fa drammi: "Non Sono né arrabbiato né deluso, abbiamo trovato una Spal ...

Dopo la vittoria contro il Tottenham in casa bianconera sono tutti più 'Allegri' : Qualcuno continua a storcere il naso sul gioco della Juventus targata Allegri eppure i risultati sono lampanti, in tre anni tre scudetti consecutivi oltre ad aver conquistato per tre volte di fila la Coppa Italia. Con Allegri in panchina i bianconeri sono cresciuti in Europa Dopo la vittoria contro il Tottenham a Londra è inevitabile non parlare dei risultati sotto la gestione Allegri, che continuano ad essere molto importanti con i bianconeri ...