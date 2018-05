Alice Rohrwacher Conquista il Festival di Cannes con il suo Lazzaro Felice

#Cannes2018 'Mi manca lo sguardo di Olmi'. Incontro con Alice Rohrwacher : La cineasta inizia a sottolineare l'ambientazioni dando qualche coordinata sul periodo in cui si svolge: 'Il mondo è relativamente recente, anche se nel film c'è una traslazione temporale. La ...

Oltre 10 minuti di applausi per il film di Alice Rohrwacher - film italiano in concorso a Cannes : Oltre 10 minuti di applausi al termine della proiezione, poco fa al Grand Theatre Lumiere di Cannes, di Lazzaro felice di Alice Rohrwacher, primo film italiano del programma in competizione per la Palma d'Oro.Alba Rohrwacher, che è nel cast del film, si è commossa durante il tributo della sala. Anche all'uscita del cast dalla proiezione ci sono stati applausi ripetuti. Ad accompagnare il film, seppure in disparte, anche Roberto ...

FUORI CONCORSO . L'avventura cominciata al tempo del Giubileo quando la cinepresa del regista tedesco cominciò a raccogliere frammenti e ...

'Lazzaro felice' amicizia e bontà nel film di Alice Rohrwacher - trailer : 'La storia di una piccola santità senza miracoli, senza poteri o effetti speciali: la santità dello stare al mondo e di non pensare male di...

«Lazzaro felice» : il trailer del film di Alice Rohrwacher in concorso a Cannes : Quella di Lazzaro, un contadino che non ha ancora vent’anni ed è talmente buono da sembrare stupido, e Tancredi, giovane come lui, ma viziato dalla sua immaginazione, è la storia di un’amicizia. Un’amicizia che nasce vera, nel bel mezzo di trame segrete e bugie. Un’amicizia che, luminosa e giovane, è la prima, per Lazzaro. E attraverserà intatta il tempo che passa e le conseguenze dirompenti della fine di un Grande Inganno, portando ...

A Cannes in corsa per la palma d’oro Matteo Garrone e Alice Rohrwacher : “Dogman” di Matteo Garrone e “Lazzaro felice” di Alice Rohrwacher saranno in gara per la palma d’oro al Festival di Cannes 2018 in...