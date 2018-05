Alfonso Signorini e la leucemia Ilary Blasi un ciclone | Silvia Toffanin dovrebbe

Alfonso Signorini e l'affondo a Barbara D'Urso e il 'Gf15' Video : A distanza di diverse ore dalla messa in onda dell'attesa quinta diretta del 'Gf-15 [Video]', è spopolata online l'indiscrezione che vede Alfonso Signorini scagliarsi contro il reality-show più to del nuovo anno e la conduttrice Barbara D'Urso. Alfonso contro la D'Urso e il suo 'Gf15': le dichiarazioni rilasciate dal direttore di 'Chi' Lo scorso martedì sera, è andata in onda l'attesa quarta puntata del 'Grande Fratello 15', il format condotto ...

Alfonso Signorini contro il Grande Fratello : 'Batte tutti i record del trash. Barbara D'Urso stakanovista con finto moralismo' : ROMA - Il Grande Fratello quest'anno, non senza aver scatenato polemiche, sta andando alla Grande dal punto di vista degli ascolti. La conduzione di Barbara D'Urso infatti ha rinverdito il reality che ...

Alfonso Signorini : “La leucemia mi ha insegnato il valore delle cose” : “Il 23 dicembre ero in diretta a Kalispera! C’erano ospiti Christian De Sica e Sabrina Ferilli e non smettevo di sudare. A mezzanotte avevo 40 di febbre. Terminai la serata e andai al pronto soccorso del San Raffaele”. Inizia così il racconto di Alfonso Signorini a La Verità. Un racconto nel quale il direttore di Chi parla della sua malattia, della quale è venuto a conoscenza nel 2014: “Mi fecero gli esami, mi diedero un ...

