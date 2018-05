Alfa Romeo | le ultime novità sulla Giulia Coupé e il grande SUV

Alfa Romeo presente alla Mille Miglia 2018 - Motori e Auto - : Le due recenti Auto rappresentano il nuovo volto della casa Automobilistica del Biscione che punta a tornare grande nel mondo dei Motori tenendo fede alla sua storia e alla sua tradizione.

Alfa Romeo 6C 2500 Cabriolet : rubato l'esemplare che doveva partecipare alla Mille Miglia : I partecipanti provengono da 36 Paesi diversi di tutto il mondo. Se ciò non bastasse, all'evento parteciperanno molte persone importanti come Giancarlo Fisichella, Walter Röhrl, Piero Pelù, Adrian ...

Mille miglia - rubata un'Alfa Romeo storica da 400 mila euro : milaNO Un furto su commissione, è la pista seguita dagli investigatori della questura di Brescia che si stanno occupando delle indagini. Sabato notte è stata rubata un'auto che avrebbe dovuto ...

Alfa Romeo - Fiat - Ferrari - Maserati - Jeep - FCA : le migliori notizie della settimana - 7-13 maggio - : ClubAlfa.it continuerà ad aggiornarvi sul mondo Alfa Romeo e sul gruppo FCA quotidianamente con news e approfondimenti costanti. Continuate a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri ...

'La moda in viaggio' - FashionTour all'Unicar Salerno Alfa Romeo & Jeep : ... inteso come valorizzazione della sapienza artigianale, in partnership con le Maison de Haute Couture, che rendono celebre lo stile italiano nel mondo. Un tour di mostre itineranti, tra le location ...

Alfa Romeo : Porte Aperte questo week per lo Stelvio Sport Edition e le offerte sulla Giulietta : Disponibile sul mercato con un prezzo di listino di 59,700 Euro , il nuovo Stelvio Sport Edition potrà essere acquistato, in caso di permuta e per vetture in pronta consegna, sino a fine maggio con ...

Alfa Romeo Giulietta - A maggio incentivi per tutta la gamma e Gpl al prezzo del benzina : LAlfa Romeo ha ufficializzato una serie di incentivi dedicati alla Giulietta: chi decide di acquistarla, per tutto il mese di maggio può beneficiare di settemila euro di vantaggi e un trattamento speciale per il modello bifuel.Vantaggi su allestimenti e pacchetti. La Giulietta 1.4 turbo Gpl 120 CV è proposta allo stesso prezzo promozionale della sorella a benzina, ovvero a 17.800 euro, a fronte della rottamazione o permuta di un veicolo. ...

Il 19 maggio la Mille Miglia al Museo Alfa Romeo : Giunta alla 36° edizione, la Mille Miglia, la leggendaria competizione definita la “corsa più bella del mondo”, si svolgerà sul tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia e vedrà in prima fila Alfa Romeo sia in qualità di Automotive Sponsor sia di “festeggiata”, in quanto quest’anno ricorre il 90° anniversario della sua prima vittoria nella gara che si svolse […] L'articolo Il 19 maggio la Mille Miglia al ...

Alfa Romeo Giulia e Stelvio al Giro d’Italia 2018 : Il marchio Alfa Romeo è per la prima volta auto ufficiale del Giro d’Italia con una flotta di Giulia e Stelvio che accompagnano gli atleti in gara lungo tutta la lunghezza del percorso. Si tratta del SUV equipaggiato con il propulsore 2.2 Turbo Diesel da 210 CV abbinato alla trasmissione automatica AT8 e alla trazione […] L'articolo Alfa Romeo Giulia e Stelvio al Giro d’Italia 2018 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Formula 1 - GP Spagna. Alfa Romeo e la storia del quadrifoglio verde : ... Ferrari appena ventenne, Sivocci oltre i trenta, e una differenza enorme nelle posizioni sociali: il milanese è affermato nel suo lavoro mentre il modenese sta cominciando a frequentare il mondo dei ...