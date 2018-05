Al via venerdì la festa dell' Addolorata a Comiso

CENTRO DI MEDIAZIONE - Venerdì 4 maggio alle 18 nello Spazio Grisù - via Poledrelli 21 - : 'Laboratorio Giardino': incontro per progettare il festival 'Giardino d'estate' 03-05-2018 / Giorno per giorno Anche questa estate, il Parco Giordano Bruno - dietro l'Asl di Via Cassoli - si prepara ...

Governo - consultazioni Casellati – Diretta : al via secondo giro colloqui - centrodestra unito. Venerdì la presidente da Mattarella : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui. Alle 14,30 la seconda carica dello Stato riceverà la ...

Quirinale - venerdì il bilancio. Terza via Fico-Pd? : In caso di risultato negativo, Mattarella starebbe pensando al presidente della Camera Fico che verifichi un'intesa fra 5stelle e Pd. Toninelli capogruppo al Senato M5s: 'Spero ci si possa sedere ad ...

Governo - via al secondo giro di consultazioni : giovedì e venerdì - M5s ultimo partito al Colle : Mattarella partirà con i partiti e finirà con le alte cariche istituzionali. giovedì chiuderanno la giornata di consultazioni sempre i 5 stelle, mentre il centrodestra unito rimarrà nella casella già assegnata alla Lega al primo giro

RAI * ASCOLTI TV VENERDì 30 MARZO : Grande partecipazione per la ' via Crucis ' - in 4 milioni e mezzo all'ascolto - : ... 2 milioni 898mila, ; in seconda serata, invece, la puntata speciale "Le Croci del mondo" del programma 'Viaggio nella Chiesa di Francesco", a cura di Rai Vaticano, è stata seguita da 2 milioni ...

Ascolti TV | Venerdì 30 marzo 2018. La via Crucis al 19.1% - Inside Out 11.1%. Flop Cyrano (3.1%) battuto da 4 Ristoranti (3.3%) : Inside Out Su Rai1 il Rito della Via Crucis ha conquistato 4.473.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale 5 Inside Out ha raccolto davanti al video 2.407.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.282.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Tu la Conosci Claudia? ha intrattenuto 1.267.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Cyrano – L’Amore fa Miracoli ha raccolto ...

Venerdì santo. La via Crucis con papa Francesco al Colosseo : ...//t.co/QJ5OlG0rMy " Avvenire , @Avvenire_NEI, 30 marzo 2018 La società dove conta più l'apparire dell'essere, l'amore incondizionato che non si avvale di trucchi, l'ipocrisia del mondo di oggi che ci ...

via CRUCIS COL PAPA - VENERDÌ SANTO 2018/ Diretta streaming video : Colosseo 'blindato' - programma confermato : Via CRUCIS con PAPA Francesco, VENERDÌ SANTO: Diretta streaming video dal Colosseo blindato. Guida alle 14 stazioni della Passione di Cristo.

via Crucis - Venerdì Santo 2018/ Diretta streaming video : Papa 'a terra' prega per la Passione di Cristo : Via Crucis, Venerdì Santo: Diretta streaming video con Papa Francesco dal Colosseo. Guida le 14 stazioni della Passione di Cristo: invito ai giovani.

via Crucis del Papa al Colosseo questa sera per il Venerdì Santo : questa sera al Colosseo si terrà la Via Crucis presieduta dal Papa . A scrivere le meditazioni un gruppo di liceali romani. Le ansie delle cadute, la necessità delle correzioni e anche il mondo dei social che troppo spesso isola: questi i pensieri contenuti nelle preghiere dei ragazzi. Bus deviati e metro chiusa. Tutte le limitazioni al traffico Piovono calcinacci dentro San Pietro Il ...

