Al via inaugurazione mostra La Calabria | il Mezzogiorno e l' Europa al tempo di San

Malagó all'inaugurazione dell'anno sportivo universitario di Pa via : Sono grato per la loro attività, per il grande lavoro svolto dall'associazionismo e per chiunque si prodighi, sul territorio, a fare del nostro mondo uno dei volti vincenti del Paese".

"La via della Croce - Matera per L'Aquila" - oggi l'inaugurazione con la Bolla di Celestino : L'Aquila - Sarà inaugurata oggi alle ore 18 nei locali dell’ex Ospedale di San Rocco, la mostra “ La via della Croce – Matera per L’Aquila”, con la quale Matera, forte di un ruolo dalla risonanza internazionale, utilizza il mistero della passione di Cristo per prestare la propria voce al capoluogo abruzzese, ancora alle prese con un lungo e complesso percorso di rinascita a otto anni dal sisma. All’evento parteciperanno il sindaco di ...