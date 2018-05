Al via il tour di Emma per Essere qui | si parte con la data zero a Jesolo | info biglietti

'La moda in viaggio' - FashionTour all'Unicar Salerno Alfa Romeo & Jeep : ... inteso come valorizzazione della sapienza artigianale, in partnership con le Maison de Haute Couture, che rendono celebre lo stile italiano nel mondo. Un tour di mostre itineranti, tra le location ...

Cromo presenta Oro Cromato - un album poliedrico dopo la hit Italieno : al via l'instore tour : ... l'intenzione era quella di far vedere ai fan tutti i suoi lati in un continuo equilibrio tra la melodia e un modo di scrittura metrica che caratterizza il mondo del rap. Nella musica di Cromo, ...

Cromo presenta Oro Cromato - un album poliedrico dopo la hit Italieno : al via l’instore tour : Cromo presenta Oro Cromato, il suo album d'esordio. Lo definisce un disco poliedrico, l'obiettivo era quello di renderlo "differente da canzone a canzone e penso di esserci riuscito perché non viene ripresa neanche una melodia". Oro Cromato vede la luce dopo il successo della hit Italieno, certificata disco d’oro per le vendite con oltre 5 milioni di streams. L'album è anticipato dal singolo Ci Siamo, prodotto da Yung Snapp. La clip ufficiale ...

Ghali - il nuovo tour al via da ottobre : ... 'Album', il suo primo album in studio, è il quinto più venduto dell'intero anno 2017 secondo i dati ufficiali Fimi/Gfk e in prima posizione come album che ha registrato più streaming su Spotify. ...

Musica : al via tour dello Stato Sociale - ‘sarà un grande circo’ : Milano, 8 mag. (AdnKronos) – Parte il tour dello Stato Sociale ‘Una vita in vacanza’: cinque date a partire dall’8 giugno al Carroponte di Milano, per passare poi a Padova, il 4 luglio. Quindi a Collegno, in provincia di Torino, l’11 luglio; il 13 luglio a Roma all’Ippodromo delle Capannelle. Infine a Molfetta (Bari), il 14 luglio. “Sarà un grande circo” promettono i ragazzi della band, “un ...

Musica : al via tour dello Stato Sociale - ‘sarà un grande circo’ (2) : (AdnKronos) – A chi domanda la ragione della poca esposizione, subito dopo Sanremo, “nessuna crisi” post successo, assicurano. “A quello ci abbiamo pensato prima, abbiamo anticipato i tempi. Abbiamo vissuto un 2017 difficile – confessano – molto più di quello che si è potuto vedere dal palco. Abbiamo trovato il modo di vivere la nostra amicizia in relazione al lavoro. La nostra forza è stare insieme ed essere ...

Al via il 'Salviamo il respiro della terra - tour e ricerca' : Roma, 8 mag. , askanews, Al via la terza edizione di 'SalviAmo il respiro della terra tour e ricerca'. L'iniziativa itinerante ha come obiettivo il monitoraggio dell'esposizione dei bambini alle ...

Sta per prendere il via il Summer Tour 2018 di Pokémon GO : Niantic e il team di Pokémon GO hanno presentato l'evento Summer Tour 2018, che prenderà il via il prossimo 30 giugno, con eventi in tutto il mondo. L'articolo Sta per prendere il via il Summer Tour 2018 di Pokémon GO proviene da TuttoAndroid.

Giornalisti in tour per scoprire il S.A.C. "La via Traiana" : 'La Via Traiana', avvalendosi di scenografie e innovativi allestimenti multimediali, intende avvicinare il pubblico di ogni età all'arte, alla storia, alla natura e ai luoghi del mondo con fantasia e ...

Usa : Pence rinvia tour Brasile : ANSA, - WASHINGTON, 3 MAG - Il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence rinvia il suo viaggio in Brasile previsto per la fine di questo mese mentre il presidente Donald Trump si prepara per il ...

Al via l’instore tour per Bipopular di Mike Highsnob - un racconto dell’anima tra passato e difficoltà psicologiche : Bipopular di Mike Highsnob è il nuovo album d'inediti pubblicato il 27 aprile. Il disco è disponibile sia in versione fisica nei negozi di dischi che in digitale su iTunes e Spotify. Ex componente del duo Bushwaka, arriva sul mercato discografico dopo l'EP PrettyBoy e diversi singoli, tra cui Poi Ti Spiego, rilasciato come brano apripista del nuovo progetto discografico, in cui il rapper si mette a nudo con il proprio pubblico. Bipopular di ...

Cinema. Al via la 12esima edizione di 'Doc In Tour' al Mariani di Ravenna : Come direttore della fotografia e operatore ha partecipato ai film documentari 'La prigione Invisibile', 'Una scelta di dignità', 'Dalle onde del mondo' e 'A Bagnile vivevan gli eroi". Ha realizzato ...