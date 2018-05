AL BANO CARRISI Il legame indissolubile con Romina Power L’intervista

AlBANO è nonno : è nato il figlio di Cristel Carrisi : Al Bano è diventato nonno: è nato il primogenito di Cristel Carrisi e Davor Luksic. Ad annunciarlo è Costantino della Gherardesca durante la finale di The Voice of Italy 2018 Una bella notizia per Albano. Anzi due. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, ieri sera ha letteralmente gioito durante la finale di The Voice of Italy 2018 quando ha condiviso con il pubblico la felicità di essere diventato nonno per la prima volta. Albano nonno per ...

Al BANO CARRISI e Romina Power sono diventati nonni : è nato il figlio di Cristel : In apertura della finalissima di The Voice il coach Al Bano ci tiene a dare una bella notizia: la figlia Cristel Carrisi ha partorito e quindi lui e Romina Power sono diventati per la prima volta nonni. Queste le sue parole “Riflettevo che la parola nonno ripete due volte ‘no’, non capisco perché! È una emozione bellissima invece”. Al Bano nonno magico Nel corso di una intervista rilasciata qualche settimana fa alla ...

Romina Power ospite a L'Intervista : nuove dichiarazioni su AlBANO CARRISI Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di Gossip, che oggi si interesseranno alla storia d'amore infinita tra Albano Carrisi e Romina Power [Video]. Proprio quest'ultima sara' la prima ospite de L'Intervista, il programma condotto da Maurizio Costanzo, che tornera' lunedì 14 maggio su Canale 5. La Power da Maurizio Costanzo: nuove dichiarazioni su Albano La telenovela con protagonisti Romina Power, Albano Carrisi e Loredana Lecciso si ...

Al BANO CARRISI - dichiarazioni forti : 'Provo schifo' - ecco verso cosa Video : Nuovo appuntamento dedicato ad Al Bano Carrisi [Video], il cantautore pugliese che in queste ultime settimane sta affrontando un nuovo impegno lavorativo. Il Maestro, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia sono i giudici dell'edizione 2018 di The Voice of Italy. L'ex marito della Power, però, non è al centro dell'attenzione solo per il suo ruolo in televisione, lo è anche per quello che sta accadendo nella sua vita privata. Alcune ore fa, ...

AL BANO CARRISI CONTRO IL GOSSIP SU LOREDANA E ROMINA/ Luca Giurato chiede scusa al pugliese : "Ho esagerato" : Al BANO CARRISI CONTRO il GOSSIP su di lui, LOREDANA Lecciso e ROMINA Power; prima della finale di The Voice: “Basta… mi fa schifo! Lo odio e detesto le trasmissioni che ne parlano”.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:00:00 GMT)

