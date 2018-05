Aids | Anlaids Lazio | “Boom di contagi | sopratutto tra i giovani”

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 maggio 2018) Secondo l’ultimo bollettino del Centro operativodell’Istituto superiore di sanità “ogni anno si registrano circa 4.000 nuove diagnosi di infezione da Hiv. In proporzione è in aumento anche il numero di persone che scoprono la propria sieropositività poco prima della diagnosi diconclamato. Ilè tra le regioni con il maggior numero di nuovi casi (quasi 600) e vede a rischio la fascia di età compresa tra i 25 e i 29 anni. La riduzione di attenzione mediatica verso la malattia ha creato una generale disinformazione soprattutto tra i giovani, i più esposti a questo allarmante boom di”. Lo sottolinea Anlricordando che “in Italia sono in terapia più di 130mila pazienti con Hiv”. Promuovere prevenzione e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche sociali connesse all’sono gli obiettivi ...