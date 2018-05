Adriatico | appello di 17 organizzazioni europee per la Tutela

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 maggio 2018) Sono 17 lee adriatiche, in rappresentanza di migliaia di cittadini, che hanno rivolto unall’Italia, Croazia, Slovenia e alla Commissione europea, per ladegli ecosistemi marini vulnerabili e delle zone di ripopolamento e accrescimento degli stock ittici nella Fossa dell’meridionale attraverso l’istituzione di Aree di Restrizione alla Pesca. L’Meridionale ospita comunità di coralli bianchi e aggregazioni imponenti di spugne nelle acque profonde. In questa zona si trovano anche habitats importanti per le balene di Cuvier e grandi presenze di altra megafauna come la manta gigante, stenelle e tartarughe. L’meridionale è anche caratterizzato da zooplankton di mare aperto, noto anche come krill, e habitats di profondità con un’elevata ricchezza di invertebrati marini. Nel versante sud-occidentale si trovano siti ...