ilgiornale

: Adesso lo certificano i numeri: i migranti sono solo un costo - AdrMontanaro : Adesso lo certificano i numeri: i migranti sono solo un costo - cristia42548563 : RT @_pensionati_: Adesso lo certificano i numeri: i migranti sono solo un costo - _pensionati_ : Adesso lo certificano i numeri: i migranti sono solo un costo -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Iparlano chiaro: inonun guadagno. O almeno non loper come ce l'hanno sempre raccontata. La favoletta "ci pagheranno le pensioni", per quanto formalmente corretta, non tiene infatti conti di altri fattori. Come le spese mediche per gli immigrati (anche irregolari).Andiamo con ordine. Secondo l'ultimo rapporto di Itinerari Previdenziali, realizzato dal centro studi di Alberto Brambilla, è vero che il saldo tra contributi versati e pensioni erogate aiè positivo. Ma non bisogna fermarsi a questo. "Se si prova a fare un bilancio complessivo tra entrate e uscite del 2015 e si sommano le relative poste per gli immigrati extra comunitari e neo-comunitari - si legge nel rapporto, come riporta Libero - otteniamo una stima per le entrate contributive che ammonterebbero a circa 9,5 miliardi di euro, di cui la quota a carico dei lavoratori è di circa 2,6 ...