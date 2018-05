Addio Lois Lane | è morta Margot Kidder | recitò in Superman con Christopher Reeve

Addio a Margot Kidder - la Lois Lane di Superman : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Margot Kidder è morta/ Addio alla Lois Lane del Superman di Christopher Reeve : soffriva di disturbi psichici : Margot Kidder è morta , Addio alla Lois Lane del Superman di Christopher Reeve : soffriva di disturbi psichici . Nel 1996 le venne diagnosticato un grave disturbo bipolare. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:40:00 GMT)

Addio Margot Kidder - Lois Lane Superman : ANSA, - NEW YORK, 14 MAG - Margot Kidder, l'attrice che ha interpretato la parte di Lois Lane in quattro film di Superman con Christopher Reeve, è morta in Montana. Lo riporta TMZ. La Kidder, che ...