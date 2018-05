Accordi&Disaccordi | Andrea Scanzi e Luca Sommi aprono il confronto sul Nove Di

davidemaggio

: Accordi&Disaccordi, Di Battista su Nove: “Colf in nero della compagna di Fico? Chi ricopre carica dovrebbe chiarire” - fattoquotidiano : Accordi&Disaccordi, Di Battista su Nove: “Colf in nero della compagna di Fico? Chi ricopre carica dovrebbe chiarire” - marcodimaio : Il #M5S archivia rapidamente vergogna e sdegno spalmati a piene mani in questi anni per gli accordi tra Pd e parte… - BentivogliMarco : Nessun flop, c’è chi ha paura di fare accordi e qualche limite nella norma. Lo SW, come I4.0 per fortuna si sta di… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Accordi e Disaccordi Accordi & Disaccordi, il nuovo talk d’attualità del canale, debutta in un momento chiave. Stasera, proprio nel giorno in cui Lega ed M5S si apprestano a formalizzare l’esito del loro, la rete generalista (almeno nelle intenzioni) di Discovery inaugura in prime time (ore 21.25) un approfondimento prodotto da Loft Produzioni e condotto in tandem dal giornalista e scrittoree da, giornalista e autore tv. Primi ospiti: Alessandro Di Battista e Gianrico Carofiglio. In quarantacinque minuti di dibattito, due ospiti in disaccordo su un tema specifico si confronteranno, stuzzicati dai conduttorisui punti di discussione che più li possono dividere o accomunare. Alla fine della puntata, una sorta di verdetto farà capire se i due avranno confermato i disaccordi iniziali o invece avranno trovato un accordo ...