Aborto legale 40 anni fa | gli interventi scesi per la prima volta sotto i 60 mila l' anno

Maíra - 15 anni in carcere per Aborto. Tutti i Paesi dove ancora non è legale : Dopo 15 anni in prigione, Maíra Verónica Figueroa Marroquín, 34 anni, è finalmente libera. Come decine di altre donne in El Salvador, era stata condannata per aborto. Nel 2003, quando aveva 19 anni, era stata violentata ed era rimasta incinta. Ebbe un’emorragia nella casa in cui lavorava come domestica, venne portata in ospedale ma perse il bambino. Secondo il collettivo femminista Casa de Todas, la donna soffriva di un problema ostetrico. Prima ...