“Aborto è femminicidio” - scontro sui manifesti pro vita

rainews

: Che tristezza usare in maniera vile e strumentale il termine “femminicidio” per attirare l’attenzione su una campag… - stanzaselvaggia : Che tristezza usare in maniera vile e strumentale il termine “femminicidio” per attirare l’attenzione su una campag… - espressonline : 'L'aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo'... A Roma gli antiabortisti colpiscono ancora… - mattdra76 : RT @stanzaselvaggia: Che tristezza usare in maniera vile e strumentale il termine “femminicidio” per attirare l’attenzione su una campagna… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) ... ma ci si dimentica di dire che la prima causa di morte per milioni di bambine , così come di bambini, nel mondo è l', che provoca anche gravissime conseguenze psicologiche e fisiche per le ...