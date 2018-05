Aborto | Cgil | Comune Roma e Istituzioni blocchino subito campagna

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 maggio 2018), 14 mag. (AdnKronos) – “Ancora un osceno manifesto acontro le donne e contro una legge dello Stato, la l.194. Leintervengano immediatamente in merito alla vergognosa#stoppromossa dalla Fondazione CitizenGO, partita oggi e che associa l’interruzione volontaria di gravidanza al femminicidio”. Ad affermarlo in una nota è la responsabile Politiche di genere dellanazionale, Loredana Taddei.“Ildirimuova immediatamente i manifesti. Si tratta – sostiene la dirigente sindacale – di unadi disinformazione contro le donne, la loro salute e la loro libertà di scelta. Invitiamo il Parlamento e le forze politiche del prossimo governo a far sentire la loro voce in risposta ai reiterati e sistematici attacchi alla l.194 e alle gravi falsità diffuse”.“Ricordiamo – aggiunge in ...