Abolire la legge Fornero è un giochetto da due miliardi

RIFORMA PENSIONI 2018/ Boeri : nessun partito vuol Abolire la Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 13 maggio. Le parole di Tito Boeri, Presidente dell’Inps. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:17:00 GMT)

Pensioni - il vicedirettore del Sole24Ore : 'La legge Fornero non si può Abolire' : E' possibile abolire la legge Fornero ? Secondo alcuni esperti no, perché rappresenta un punto di forza della nostra finanza pubblica e, anche solo indebolirla, metterebbe a rischio debito e mercati . ...

Pensioni - Salvini : al governo per Abolire infame legge Fornero - le novità Video : La riforma #Pensioni ancora al centro del confronto politico verso la formazione del nuovo governo. A parlarne, in particolar modo, sono leghisti e pentastellati che ancora non hanno perso le speranze di fare un governo insieme anche se in questi giorni la strada è ancora tutta in salita [Video] e si attende anche l’esito della direzione del Partito democratica guidato dal segretario reggente Maurizio Martina certamente indebolito dalle ...

Salvini attacca M5S : 'Noi i programmi non li cambiamo in corsa - Abolire la legge Fornero priorità' : 'Noi i programmi non li cambiamo in corsa: abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra priorità. Voglio andare al governo con chi ci darà una mano per fare, per realizzare il programma premiato ...

Pensioni - perché Abolire la legge Fornero sarebbe un delitto contro i giovani : Oltre ai rischi per la tenuta del sistema previdenziale, l'aspetto più grave di un’eventuale abolizione della riforma sta nell'impatto sull'equità intergenerazionale. Si continuerebbe a dare risorse alle generazioni anziane (ai sessantenni da mandare in pensione prima) togliendole ai giovani a cui rimarrebbe da pagare il conto, in termini di maggiori contributi e minore occupazione...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Loy : Legge Fornero da correggere - non da Abolire (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 5 aprile. Le parole di Guglielmo Loy sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 05:27:00 GMT)

Pensioni - quanto costerebbe Abolire la legge Fornero secondo il presidente dell'Inps : Pensioni, abolire la riforma Fornero? Non è possibile, secondo il presidente dell'Inps Tito Boeri, che ha spiegato la sua in un videomessaggio di apertura di Nobilita, il festival della cultura del lavoro a Bologna. ...