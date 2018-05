ABI e Polizia insieme contro i reati bancari

Brutale aggressione di una donna in viale della Moschea : il responsABIle arrestato dalla Polizia Locale : Sabato sera viale della Moschea è stata teatro di una violenta aggressione ai danni di una donna rumena di 60 anni, senza fissa dimora. Subito fermato e arrestato dalla Polizia Locale l’aggressore, compagno della vittima.Alle ore 20 circa di sabato, personale del Gruppo Parioli, impegnato nel contrasto delle soste irregolari e nella gestione del traffico […]

Roma : Polizia ferma ladri ABIli in furti d’auto con materiale da scasso : Roma: di origine bosniaca il terzetto di malviventi Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Colombo, diretto da Ada Nitoglia, ha sequestrato del materiale da scasso ad una banda specializzata in furti d’auto e in appartamento. Un cacciavite modificato con applicata una punta da fresa, una centralina d’auto da sostituire ai veicoli da rubare ed altri attrezzi atti allo scasso. Questi gli oggetti posti sotto ...

Torino - nove ragazzini salgono su tetto dell'ex stABIlimento Lancia per farsi i selfie : salvati dalla polizia : Il più giovane ha 14 anni, il più "anziano" 16. La copertura dell'edificio abbandonato stava per cedere

Cerca di rubare una bici sradicando un palo e lancia sassi contro carABInieri e polizia - denunciato : Muore a 5 anni schiacciato dal trattore: aveva insistito per salire insieme al papà 3 'Alcolici a minorenni, tre anche in coma etilico': chiusi temporaneamente Avila e King 4 Bimbo muore schiacciato ...

Prince - le tristi foto del suo corpo senza vita. Solo ora la polizia diffonde le immagini choc del cadavere del genio visionario di Purple Rain. Attenzione - immagini sconsigliate a un pubblico facilmente impressionABIle : Si chiude così l’indagine sulla curiosa e decisamente insolita morte di Prince, con un niente di fatto e nessun responsabile. Due anni dopo, la morte del cantante resta impunita, senza fare luce su nulla: lo ha deciso un procuratore della contea di Carver, in Minnesota, dopo aver chiuso l’indagine sulla morte del cantante avvenuta il 21 aprile del 2016. Non ci sono prove – spiega il giudice – per determinare chi procurò ...

Texas - auto piomba su una casa : l’ABItazione esplode proprio davanti ad un agente di polizia [VIDEO] : Un agente di polizia che si era recato sul luogo di un incidente ad Hurst, Texas, ha evitato per un soffio la violenta esplosione di un’abitazione sulla scena dell’incidente. L’incidente è avvenuto all’inizio del mese di aprile, ma solo ora le autorità hanno rilasciato un video. Nelle immagini, si vede il poliziotto Travis Hiser che si avvicina all’abitazione quando un’improvvisa esplosione di fiamme scoppia nella sua direzione. La casa era ...

“Riposa in pace - amico mio”. Lutto nel cinema : il corpo ritrovato senza vita all’interno della sua ABItazione. E ora la polizia vuole vederci chiaro : Era un grande attore, un cabarettista e un uomo dannatamente divertente. Aveva solo 65 anni e adesso non c’è più. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella sua casa di Asheville, in Carolina del Nord. Stiamo parlando dell’attore statunitense Harry Anderson. Anderson, a quanto riporta Variety che ha raccolto le notizie dei media locali, è stato trovato senza vita la mattina del 16 aprile nella propria abitazione dalla polizia, che ...

Caso Giuseppe Uva. Procura chiede riapertura processo : “Morte causata da polizia e carABInieri” : Giuseppe Uva morì nel 2008 in seguito a un arresto: otto tra carabinieri e poliziotti sono stati assolti in primo grado, ma ora la Procura Generale chiede di riaprire il dibattimento in appello: "Fu omicidio preterintenzionale".Continua a leggere

Inseguito dalla Polizia - scappa e si 'rifugia' dai carABInieri : arrestato : Intorno alle ore 16 di ieri, martedì 10 aprile, è giunta alla Polizia una segnalazione riguardante la presenza di una persona sospetta lungo i binari della stazione ferroviaria di Modena. L'uomo appariva non in...

Silvia Vono - M5S - alla festa della Polizia : legalità - valore fondamentale e indispensABIle : Di certo, dobbiamo credere con forza che la nuova stagione politica appena avviata non sia solo quella del cambiamento desiderato, delle riforme condivise e non imposte, ma soprattutto del trionfo ...

Brasile - Lula non si è consegnato alla polizia entro termini stABIliti - : L’ex presidente è trincerato nel quartier generale di un sindacato a San Paolo. I portavoce della polizia federale hanno detto che continueranno i negoziati con la difesa di Lula prima di tentare qualsiasi operazione di catturaL'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, condannato a 12 anni di carcere per corruzione, non si è consegnato alla polizia entro il termine stabilito dal giudice federale Sergio Moro. Rimane trincerato nel ...

Ventimiglia. Mercato presidiato da Polizia di Stato - CarABInieri - Guardia di Finanza e Vigili Urbani. La prevenzione funziona. Pochi i ... : ... salvaguardare gli operatori rispettosi delle regole e della legalità e ostacolare in ogni modo possibile l'ingiusta concorrenza sleale che danneggia l'economia cittadina e le imprese oneste. Con l'...

Roma : Polizia impegnata in controlli su territorio e verifica stABIli occupati : Roma – controllo in un edificio in via Vittorio Amedeo II Roma – Polizia di Stato impegnata in servizi straordinari per il controllo del territorio,... L'articolo Roma: Polizia impegnata in controlli su territorio e verifica stabili occupati proviene da Roma Daily News.

Furti nella notte a Porto San Giorgio : presi di mira un laboratorio fotografico e una parrucchieria. Indagano CarABInieri e Polizia. IN ... : nella notte, alcuni malviventi si sono introdotti all'interno dell'esercizio commerciale situato nel quartiere Sud della città riverasca, spaccando la vetrata. Ancora da capire se i ladri siano ...