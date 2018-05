Abertis | successo Opa Hochtief | superata soglia minima prevista

Abertis : successo opa Hochtief - adesioni al 78 - 79% : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – Si chiude con successo l’opa lanciata da Hochtief, la controllata tedesca della spagnola Acs, su Abertis. L’offerta ha ricevuto adesioni per 780.317.294 azioni, pari al 78,79% delle azioni cui era indirizzata l’offerta. A comunicarlo è la Cnmv, la Consob spagnola, in una nota. Il limite minimo per il successo dell’offerta era di 495.190.655 azioni. L'articolo Abertis: successo opa ...