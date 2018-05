A volo d'angelo - sospesi sui monti Dauni : nel Foggiano sorgerà la fly line più lunga del Sud : A Panni presentato il progetto della spettacolare attrazione turistica che emula, e supera per dimensioni del percorso, il volo dell'angelo di Castelmezzano....

Al GF 2018 è tempo di confessioni - i rapporti di Luigi Favoloso spiazzano tutti (e intanto Baye Dame smentisce Angelo) : Dimenticate l'armadio, questo GF 2018 sta superando ogni record: Luigi Favoloso avrebbe avuto rapporti in casa, Angelo Sanzio ha detto di aver avuto un incontro ravvicinato con Baye Dame. Queste sono le ultimissime news dalla Casa del Grande Fratello e a noi, sinceramente, fanno sorridere: dovremmo crederci? Una rivelazione pare fosse finta e tutto frutto di uno scherzo, l'altra è stata smentita da uno dei coinvolti, ma intanto è emersa un'altra ...

Natura - il volo dell angelo delle Dolomiti lucane riapre il primo maggio ed è già sold out : Al via il primo maggio la dodicesima stagione dell'attrattore turistico Volo dell'angelo, tra Castelmezzano e Pietrapertosa, nel cuore delle piccole Dolomiti lucane, in Basilicata. Il volume delle ...

'volo dell'Angelo' - cos'è e dove provarlo : ... il panorama è mozzafiato Basilicata, in volo sulle Dolomiti Lucane In Basilicata è possibile visitare luoghi speciali Sulle zip-line volando appesi a un cavo d'acciaio I borghi più strani del mondo

Lucifer 3×20 : Quando il Diavolo è un Angelo (VIDEO) : Lucifer 3×20 trama e promo – Il nuovo episodio con Tom Ellis andrà in onda lunedì, 16 aprile 2018, sulla Fox americana. “The Angel of San Bernardino” promette di mettere in crisi il nostro protagonista a causa di una rivelazione inaspettata. La trama di Lucifer 3×20 ci annuncia inoltre una svolta nel rapporto fra Chloe e Pierce, forse diversa da quella che vorrebbero i fan. Sappiamo però che cambierà tutto nella ...

Parigi-Roubaix - Silvan Dillier : ‘Sagan è un angelo e un diavolo’ Video : Chi si immaginava alla vigilia della #Parigi Roubaix di vedere Silvan Dillier sul podio finale? Il campione svizzero è stato la grande sorpresa della classica sulle pietre, resistendo e dando man forte a Peter Sagan [Video]dopo essersi inserito nella fuga partita nei chilometri iniziali. Dillier aveva corso la Roubaix una sola volta in passato, concludendola con un ritiro, ed era stato selezionato dalla AG2R all’ultimo momento tra i gregari di ...

Addio Nunzia - l'angelo del volontariato che aveva ricevuto la telefonata del Papa : Cronaca . E' morta Nunzia Mattera, la donna di 60 anni , compiuti la scorsa estate, di Casamicciola , Ischia, ammalata di cancro che l'11 marzo scorso ha ricevuto una telefonata da Papa Francesco. La ...

La figlia di Gigi D’Alessio contro la Tatangelo : Anna è un diavolo! : Ilaria D’Alessio, la figlia di Gigi D’Alessio, dopo le dichiarazioni rilasciate da Anna Tatangelo nelle quali getta fango sul padre, si scaglia contro la cantante laziale e svela la sua verità. Una verità sconvolgente. Ecco le dure parole che hanno il peso di un macigno! Ilaria D’Alessio spara a zero contro Anna Tatangelo! E’ accaduto tutto come un fulmine a ciel sereno. La notizia impazza su tutte le ...

Ilaria - la figlia di Gigi D'alessio contro Anna Tatangelo : "Sei un diavolo. Non parlare di mio padre - non hai mai accettato noi figli" : ROMA ? Duro sfogo di Ilaria d?Alessio, figlia del cantante napoletano Gigi, dopo l?intervista che Anna Tatangelo ha rilasciato a ?Vanity Fair? che Leggo.it riporta dai...

Ilaria D'Alessio contro Anna Tatangelo : 'Un diavolo ha partorito un angelo' : Il post che la figlia del cantante partenopeo Gigi D'Alessio ha condiviso su Instagram è stato rimosso dopo poche ore dal social, poiché non rispettoso delle regole della comunità. Ilaria D'Alessio dopo avere letto l'intervista che Anna Tatangelo ha rilasciato a 'Vanity fair', ha espresso tutta la sua rabbia sul social. Ricordiamo che Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio stavano insieme dal 2006. Il cantante per lei aveva lasciato la moglie da cui ...

Il «diavolo» Anna Tatangelo dalla cucina di Gigi D’Alessio a quella di Celebrity MasterChef : Celebrity MasterChef 2 - Anna Tatangelo Correva l’anno 2012 ed Anna Tatangelo partecipava in veste di concorrente a Ballando con le Stelle. Si sarebbe classificata terza ma la vittoria sarebbe stata un’altra: quella di mostrarsi per una volta diversa da come il pubblico aveva imparato a conoscerla. Nel talent di Rai 1 la cantante si divertì davvero, e questa fu la sua forza: sembrò quasi una ragazzina in gita scolastica, felice di ...

La figlia di Gigi D'Alessio durissima con la Tatangelo : "Non ti abbiamo mai accettato - sei un diavolo" : Soltanto ieri mattina la rivista Vanity Fair ha reso pubblica l'intervista di Anna Tangelo nella quale confidava di aver rotto con Gigi D'Alessio. La cantante ha confessato che il loro rapporto è ...

“Un diavolo : cosa ci ha fatto”. Anna Tatangelo distrutta in famiglia. La figlia di Gigi D’Alessio è un fiume in piena : “Che bugiarda - si deve vergognare. E ora dico tutto” : parole durissime (e davvero inaspettate) contro la cantante : Stavolta sembra proprio finita davvero tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Nella recentissima intervista rilasciata a Vanity Fair, la cantante spiega i motivi della rottura e ci va giù pesante. In breve Gigi è descritto come “il classico napoletano” che vuole tutti intorno e che lascia poco spazio all’intimità, quindi Anna si lamenta dei pochi momenti vissuti da sola con il suo ex. Lascia poi intendere di essersi ...