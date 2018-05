A settembre iPhone SE 2018 | insieme ad altri tre melafonini?

optimaitalia

(Di lunedì 14 maggio 2018) Molto interessanti le ultime voci riguardantiSE, riportate quest'oggi dal portale 'PhoneArena.com'. Secondo alcuni produttori di accessori che hanno mostrato i propri articoli a margine del 'Japan IT Week Spring Mobile Solutions Expo', Apple non avrebbe ancora fatto partire la produzione del melafonino, cosa che farebbe naufragare inevitabilmente la possibilità di vederlo presentato nel Q2. Il rapporto suggerisce che l'azienda californiana non avrebbe ancora deciso se dotareSEdi una fotocamera TrueDepth, del notch, dello schermo edge-to-edge e del FaceID.La società potrebbe anche scegliere di conferire al dispositivo lo stesso aspetto dell'originaleSE, per non rompere i ponti con la tradizione. Si starebbe anche pensando di puntare su un display da 6 pollici, ma, in ogni caso, il device dovrebbe montare un retro in vetro per supportare la ...