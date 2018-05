A Parigi al Caffè della Gioia che piace anche a Brigitte Macron

vanityfair

: @lazzari_mets @Valenteena_ Parigi al tempo se la contendeva con Napoli. Io passerei il tempo a sorseggiare caffé su… - AskFrancesca : @lazzari_mets @Valenteena_ Parigi al tempo se la contendeva con Napoli. Io passerei il tempo a sorseggiare caffé su… - som00506 : «Clark, quando leggerai questa lettera saranno passate alcune settimane (anche considerando le tue inaspettate capa… - TerryDoor : Se Parigi val bene una messa, Venezia anche solo un caffè... #citazioni #descrivounacittà -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Carole Bouquet ha deciso di appoggiare la loro causa,li sostiene con forza, ma sono molti, nel quartiere dell’Opera, a, il centro finanziariocapitale francese, ad averli adottati, come fornitori ufficiali di colazione e pranzi veloci, per la simpatia e forse per la fragilitàloro situazione. Il Café Joyeux, secondo esperimento francese, dopo quello di Rennes: ristorante-bar, che impiega disabili e ragazzi affetti da sindrome di Down, maautistici o vittime di problemi cognitivi, ha successo ae dal giorno in cui ha aperto le porte riempie, dal 21 marzo scorso, tutti i tavoli. https://www.instagram.com/p/BgmkP_LBhGQ/?hl=it&taken-by=thestyle Piatti semplici, cucinati con ingredienti biologici, dessert senza glutine, prezzi contenuti e soprattutto il sorriso dei 20 impiegati, fra camerieri e personale di cucina, che nonostante ...