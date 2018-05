A Los Angeles la seconda edizione degli Electronic Music Awards

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - anticipazioni 12 e 19 maggio : Hetty prigioniera in Vietnam? : La squadra di NCIS Los Angeles 9 su Rai2 parte alla ricerca di Hetty nell'episodio di stasera, 12 maggio. L'ex agente segreto è infatti sparita nel nulla da mesi, e il team ha finalmente deciso di passare all'azione e scoprire dove si trovi. Ci penserà Eric che, grazie al ritrovamento di un libro con tre parole cerchiate, regalatogli proprio da Hetty, riesce a risalire alle coordinate della città di Ho Chi Min, in Vietnam. Intanto, qualcuno non ...

NCIS Los Angeles 9/ Anticipazioni 12 maggio 2018 : ad un passo dal salvataggio di Hetty : NCIS - Los Angeles 9, Anticipazioni del 12 maggio 2018, in prima Tv su Rai 2. Eric scopre il messaggio in codice lasciato da Hetty, ma sarà Hidoko a decifrarlo.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 12:38:00 GMT)

Tesla - Musk annuncia tunnel sotto Los Angeles : "Il primo tunnel di The Boring Company" sotto Los Angeles è quasi pronto! In attesa dei via libera definitivi, saremo in grado di offrire le prime corse gratuite al pubblico in pochi mesi''. Lo ...

Hyperloop : l’annuncio di Elon Musk - pronto il primo tunnel sotto Los Angeles : “Il primo tunnel di The Boring Company sotto Los Angeles è quasi pronto! In attesa dei via libera definitivi, saremo in grado di offrire le prime corse gratuite al pubblico in pochi mesi“: lo ha annunciato Elon Musk, patron di The Boring Company, Tesla e SpaceX. ”Abbiamo gia’ iniziato la rotta Washington-New York. Speriamo di poter iniziare quella fra Los Angeles e San Francisco il prossimo anno e questo sara’ un ...

Problemi ai motori Rolls Royce - Norwegian rinvia il low cost Milano-Los Angeles : MILANO - I milanesi che vogliono fare un salto a Hollywood con un volo low cost deve pazientare più del previsto. Una nota della Norwegian annuncia infatti che 'a causa del perdurare di una ...

Chiara Ferragni festeggia i 31 anni a Los Angeles : torta con le amiche e disco con Fedez : Chiara Ferragni compirà 31 anni solo domani, ma ha già iniziato a festeggiare con un po' d'anticipo: la fashion blogger, infatti, ha festeggiato già con le amiche e con...

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - anticipazioni 5 e 12 maggio : il team sulle tracce di eco terroristi : La squadra di NCIS Los Angeles 9 su Rai2 trova tracce di napalm su una scena del crimine e fa partire le indagini. Stasera, 5 maggio, nuovo appuntamento con Sam, Callen e il resto del team dello spin-off di NCIS, con il dodicesimo episodio della nona stagione. Il giovane Zack Fuller, ambientalista convinto, muore in circostanze misteriose in un incendio doloso scoppiato su una collina. Le indagini della squadra di Los Angeles portano al legame ...

NCIS Los Angeles 9/ Anticipazioni del 5 maggio 2018 : un problema al napalm per la squadra di Callen : NCIS - Los Angeles 9, Anticipazioni del 5 maggio 2018, in prima Tv su Rai 2. La squadra deve fermare un gruppo di eco terroristi prima che attacchi la città. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:54:00 GMT)

Los Angeles - stalker di Sandra Bullock si barrica in casa - minaccia di colpire i poliziotti - poi si uccide : Era diventato tristemente famoso per essere lo stalker di Sandra Bullock. Ieri Joshua James Corbett ha messo tragicamente fine alla sua travagliata esistenza. Il 42enne si è ucciso nella sua casa di ...

Ballando con Suor Cristina e il ripescaggio - Amici con la ‘furia’ di Simona Ventura e Fedez da Los Angeles. Incombe Inter-Juve : Fedez La sfida del sabato sera tra Ballando con le Stelle e Amici vive un nuovo round, nel segno soprattutto delle donne. Milly Carlucci e Maria De Filippi? Non solo. Anche Suor Cristina, attesa ballerina per una notte nello show di Rai 1, e la ‘commissaria’ del talent di Canale 5 Simona Ventura, che ospite ieri sera di Matrix Chiambretti ha annunciato che replicherà in diretta al duro attacco di Heather Parisi: “Io i panni ...

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - trame 28 aprile e 5 maggio : un Natale da ricordare per Sam : Il Natale è alle porte nell'episodio di NCIS Los Angeles 9 su Rai2. Stasera, 28 aprile, andrà in onda l'undicesimo appuntamento della stagione in cui i nostri agenti, tra addobbi natalizi e regali vari, devono indagare sul caso della settimana. Quando un blackout colpisce l'area ovest di Los Angeles, il team NCIS scopre che potrebbe non essersi trattato di un incidente. L'aria natalizia colpisce tutti in maniera diversa. Per Sam, in particolare, ...

Ballando con Suor Cristina e il ripescaggio - Amici con la ‘furia’ di Simona Ventura e Fedez da Los Angeles. Incombe Inter-Juve : Fedez La sfida del sabato sera tra Ballando con le Stelle e Amici vive un nuovo round, nel segno soprattutto delle donne. Milly Carlucci e Maria De Filippi? Non solo. Anche Suor Cristina, attesa ballerina per una notte nello show di Rai 1, e la ‘commissaria’ del talent di Canale 5 Simona Ventura, che ospite ieri sera di Matrix Chiambretti ha annunciato che replicherà in diretta al duro attacco di Heather Parisi: “Io i panni ...

NCIS - Los Angeles 9/ Anticipazioni del 28 aprile 2018 : la squadra sotto il ricatto degli hacker : NCIS - Los ANGELES 9, Anticipazioni del 28 aprile 2018, in prima Tv su Rai 2. Nell cerca di coinvolgere Mosley per le feste, il team deve vedersela con una minaccia. (Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 16:24:00 GMT)

Ibrahimovic - un 'gigante' a Los Angeles : la fotografia diventa virale : Quattro partite, tre gol e una presenza inconfondibile: quella di Zlatan Ibrahimovic, che a Los Angeles, con la maglia del Galaxy, ha già lasciato il segno ed è entrato nei cuori dei suoi nuovi tifosi.